Trânsito será interditado no domingo para corrida de rua em Rio Preto
Circuito passará por ruas dos bairros Jardim Primavera e São Deocleciano
A Secretaria Municipal de Trânsito de Rio Preto realizará alterações no tráfego de veículos entre os bairros Jardim Primavera e São Deocleciano em virtude de uma corrida de rua no domingo, 5. As interdições ocorrem entre 5h e 10h, em vias próximas ao entroncamento das rodovias Transbrasiliana (BR-153) e Assis Chateaubriand (SP-425).
A prova terá três modalidades: percursos de caminhada, 5 quilômetros e 10 quilômetros. A largada está marcada para 7h, entre a Rua Dalva Goes Paglius e a Avenida General Ernesto Geisel, local que também recebe a chegada dos participantes.
A orientação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes é que motoristas redobrem a atenção à sinalização, respeitem as orientações dos agentes de trânsito e utilizem rotas alternativas durante o período das interdições.
Interdições totais
Avenida General Ernesto Geisel, da Rua Valdir Arado à Avenida Olinda Loria Kauan, das 6h30 às 9h30.
Rua sem nome, da Avenida Tarraf à Rua Frei Remberto Lessing, das 6h30 às 9h30.
Interdições parciais
Avenida Olinda Loria Kauan e Rua Virgílio Dias de Castro, da Rua Frei Remberto Lessing à Rua Nelson Sinibaldi, das 7h às 8h.
Rua Nelson Sinibaldi, da Rua Virgílio Dias de Castro à Avenida General Ernesto Geisel, das 7h às 8h10.
Avenida General Ernesto Geisel, da Rua Nelson Sinibaldi à Rua Arlindo Valente, das 7h às 8h20.
Avenida General Ernesto Geisel, da Rua Arlindo Valente à Rua Nelson Sinibaldi, das 7h às 8h20.
Avenida Jornalista Roberto Marinho e Avenida Tarraf, da Rua Nelson Sinibaldi até a rua sem nome na rotatória, das 7h às 9h.