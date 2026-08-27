Torneio terá 50 jogos na Swift

O Complexo Swift de Educação e Cultura será transformado, neste sábado, 29 de agosto, em um grande espaço de convivência, estratégia e imaginação com a realização da segunda edição do Joga Rio Preto. Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado das 9h às 17h e pretende reunir pessoas de diferentes idades em torno de jogos de tabuleiro e partidas de RPG. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Rio Preto, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e de Educação.

A programação reúne mais de 50 jogos, oferecendo alternativas tanto para quem já é familiarizado com esse tipo de entretenimento quanto para quem pretende experimentar pela primeira vez. Entre as opções estarão desde os tradicionais xadrez e damas até títulos contemporâneos, com diferentes níveis de dificuldade e propostas. Voluntários ficarão responsáveis por apresentar os jogos, explicar as regras e acompanhar as partidas, facilitando a participação do público.

Outra atração será a área destinada ao RPG, que terá mesas conduzidas por mestres voluntários. Os participantes poderão conhecer um formato de jogo baseado na criação de histórias, interpretação de personagens e aventuras coletivas, em uma experiência que combina imaginação, interação e tomada de decisões. A proposta é proporcionar um dia de diversão e socialização longe das telas.