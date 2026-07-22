Torcida do América poderá trocar alimento por ingresso para a semifinal da Bezinha

O Estádio Teixeirão recebe neste domingo, 26, às 10 horas, o confronto de ida da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão entre América e Itaquaquecetuba. A expectativa da diretoria é de casa cheia para incentivar a equipe na busca pelo acesso à Série A4 de 2027.

Para ampliar a participação da torcida e, ao mesmo tempo, contribuir com a comunidade, o presidente Marcos Vilela, em parceria com os patrocinadores do América, promoverá uma ação solidária de troca de ingressos por alimentos.

Os torcedores poderão garantir a entrada para a partida mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado a entidades assistenciais do município, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.

A troca dos ingressos será realizada na Secretaria do Teixeirão, até sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h. No sábado, véspera da partida, o atendimento ocorrerá das 9h às 12h. No dia do jogo, a troca poderá ocorrer na bilheteria do estádio.

O duelo da volta será em Itaquaquecetuba, no domingo, 2.