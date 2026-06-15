Tigre só empata com o Náutico pela Série B do Brasileiro

O Grêmio Novorizontino demonstrou mais uma vez capacidade de reação ao empatar em 2 a 2 com o Náutico, na noite deste domingo (14), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em uma partida movimentada e cheia de emoções, o Tigre do Vale precisou buscar o placar em duas oportunidades e garantiu mais um ponto na caminhada pelo acesso. Juninho e Robson fizeram os gols do Tigre, que se manteve no G6 da competição.

A equipe de Novo Horizonte começou o confronto criando boas oportunidades e chegou a balançar as redes com Robson aos 12 minutos do primeiro tempo, mas a jogada foi anulada após revisão do VAR anotar impedimento de Vinícius Paiva, que deu a assistência. A equipe visitante abriu o placar aos 30 minutos em cobrança de falta de Dodô, levando vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Aurinegro entrou com Juninho e Luís Oyama nos lugares de Matheus Bianqui e Diego Galo. Aumentou a pressão e foi recompensado aos 21 minutos. Juninho fez grande jogada individual na esquerda de ataque e marcou um belo gol para deixar tudo igual.

O Náutico voltou a ficar em vantagem na reta final do confronto em penalidade também convertida por Dodô. Mas a resposta do Tigre foi imediata. Apenas três minutos depois, Rômulo encontrou Robson dentro da área e o atacante finalizou com categoria para marcar seu 6º gol na Série B e decretar o empate em 2 a 2.

Com 21 pontos, o Tigre permanece na 5ª colocação provisoriamente, mas não deixa o G6 ao término da rodada.

O próximo compromisso do Novorizontino será diante Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 14ª rodada na segunda-feira (22), às 20 horas.