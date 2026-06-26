Tigre recebe o Vila Nova nesta sexta-feira pela Série B

O Novorizontino entra em campo nesta sexta-feira, 26, às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, para um dos desafios mais importantes até aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Em partida válida pela 15ª rodada, o Tigre do Vale recebe o Vila Nova, atual líder da competição, em um confronto direto, valendo uma vaga no G4.

Com 24 pontos, ocupando a 4ª colocação na tabela, o time de Enderson Moreira, que não comandará o time na partida por levar o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta na última segunda-feira, 22, está quatro pontos atrás do time de Goiânia, que lidera a disputa com 28 pontos ganhos. Para buscar os três pontos em casa, o Novorizontino aposta também no faro de gol do atacante Robson, vice-artilheiro da Série B com 8 gols e que já acumula 16 gols marcados na temporada. O atacante já vive o melhor ano em número de gols de sua carreira.

“Feliz pelo momento que estou vivendo, é muito gratificante poder entrar em campo e dar o meu melhor, estar ajudando os companheiros, estar fazendo gol, me sinto muito à vontade aqui. Mas não posso deixar isso subir à cabeça, é manter do mesmo jeito, com foco, concentração, porque a gente tem um objetivo muito grande que é conseguir colocar o Novorizontino na Série A e, independente de quem acabe sendo artilheiro do time, da competição, eu quero realmente é colocar o Novorizontino na Série A”, disse Robson, em coletiva pré-jogo.

O volante Léo Naldi também comentou sobre a importância da partida diante do Vila, e fez uma análise sobre as atuações recentes do Novorizontino.

“A gente vem de uma sequência boa, de oito jogos invictos, acho que não só os jogos de invencibilidade, mas também o nosso desempenho está crescendo, está voltando a ser aquilo que a gente estava fazendo no Paulista, a gente começou meio que devagar no Campeonato Brasileiro, mas acho que em relação a desempenho a gente está conseguindo chegar o mais próximo possível da nossa melhor versão. Eu acho que é isso que a gente pode levar e consideração para esse jogo de sexta-feira, que é muito importante, contra o líder do campeonato, mas que a gente tem de fazer nosso jogo e se impor dentro de casa”, disse o jogador do Aurinegro.