Tigre do Vale visita Fortaleza na Série B

O Novorizontino embarca para o Ceará, onde enfrentará o Fortaleza nesta sexta-feira, 17, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será o início de uma maratona de jogos que a equipe dirigida pelo técnico Enderson Moreira terá pela frente na competição, já que poucos dias depois, na terça-feira, 21, a equipe volta a campo diante de sua torcida para encarar o Criciúma, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A sequência exige grande esforço logístico e físico dos atletas. A distância aproximada entre Novo Horizonte e Fortaleza é de 2.500 quilômetros, percurso que demanda mais de cinco horas de viagem aérea, sem contar os deslocamentos terrestres, conexões e o tempo necessário para recuperação dos jogadores.

Além da longa viagem, o Novorizontino terá pela frente um confronto direto na parte de cima da tabela. A equipe paulista ocupa a 4ª colocação da Série B, com 30 pontos, enquanto o Fortaleza aparece em 6° lugar, com 28. O resultado poderá influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições e pela permanência no grupo de acesso à elite do futebol brasileiro.

Ciente da importância do duelo e do desgaste provocado pela sequência de jogos, o técnico Enderson Moreira já demonstrou preocupação com a maratona enfrentada pela equipe. Mesmo diante das dificuldades, o Novorizontino busca manter a boa campanha realizada até o momento. A equipe aposta na consistência apresentada ao longo da competição para conquistar um resultado positivo fora de casa e chegar fortalecida ao compromisso diante do Criciúma. (Colaborou Caio Santana)