Tigre bate a Ponte em Campinas com dois gols de Robson

O Novorizontino confirmou o bom momento que vive na Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou mais uma importante vitória na competição. Na noite desta segunda-feira, o Tigre do Vale derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 14ª rodada, chegando a oito partidas de invencibilidade e consolidando sua presença nas primeiras colocações, assumindo o 4º lugar, com 24 pontos.

Com dois gols do atacante Robson, um em cada tempo, a equipe comandada por Enderson Moreira mostrou maturidade, controle emocional e eficiência para aproveitar a vantagem numérica construída na primeira etapa com a expulsão do zagueiro Marcio Silva, e conquistar mais três pontos fora de casa.

A partida ganhou um capítulo importante aos 16 minutos do primeiro tempo, quando a Ponte Preta teve Márcio Silva expulso após falta na entrada da área em Rômulo. Com um jogador a mais, o Tigre passou a controlar as ações e criar as melhores oportunidades.

A pressão surtiu efeito aos 31 minutos. Após uma sequência de erros da defesa adversária provocados pela pressão na saída de bola, Robson apareceu atento para aproveitar a sobra e abrir o placar para o Novorizontino. Ainda antes do intervalo, a equipe paulista chegou a balançar as redes novamente duas vezes, mas os lances foram invalidados por impedimento.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino manteve a postura ofensiva e ampliou logo aos 13 minutos. Robson recebeu lançamento de Maykon Jesus nas costas da defesa e finalizou com categoria na saída do goleiro, marcando seu segundo gol na partida, o oitavo na Série B e decretando a vitória aurinegra.

Mesmo com a vantagem construída, o Tigre seguiu controlando o jogo e ainda criou oportunidades para ampliar o marcador, demonstrando segurança defensiva e consistência coletiva durante toda a partida.

O próximo compromisso do Tigre será diante do líder Vila Nova, na sexta-feira, às 19 horas, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. Diante de sua torcida, a equipe buscará manter a boa fase e permanecer entre os primeiros colocados da competição nacional.