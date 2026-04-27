Sport quebra tabu e derrota Novorizontino na Ilha do Retiro pela Série B

O Novorizontino voltou a tropeçar na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, na Ilha do Retiro, enfrentou o Sport pela sexta rodada e perdeu por 1 a 0 com gol de Perotti. O Sport voltou a vencer após sete meses como mandante em torneio nacional.



Com o resultado positivo, os pernambucanos sobem à 4ª colocação e vão a 10 pontos, enquanto os paulistas ficam na 9ª posição e somam oito pontos ganhos. Os times voltam a campo, pela sétima rodada da Série B, no próximo domingo (03): o Sport recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, às 18h, já o Novorizontino visita o Avaí, na Ressacada, às 20h30.



O jogo começou bem movimentado, com os dois times indo para cima desde o pontapé inicial. A primeira grande chegada foi do Sport, que Clayson finalizou rente à trave esquerda após receber o lançamento. Pouco criativos, porém, os dois lados raramente chegaram até o último terço, mostrando ter baixa qualidade no setor ofensivo.



Buscando valorizar o fator casa, os pernambucanos chegaram perto quando Barletta recebeu pela direita e chutou, mas Dantas afastou em cima da linha. No contra-ataque do Novorizontino, Diego Galo bateu, a bola desviou e quicou, porém Thiago Couto fez a intervenção para evitar. No fim, ainda deu tempo de Perotti completar cruzamento de Barletta e testar no travessão.



No segundo tempo, Sport e Novorizontino voltaram modificados, com ambos buscando ajustar a postura ofensiva. Uma das novidades nos pernambucanos, Carlos De Pena puxou contra-ataque e mandou para Perotti, que dominou e encobriu César Augusto para abrir o placar na Ilha. Pouco depois, o Novo respondeu em chute de Maykon Jesus dentro da pequena área e Couto salvou.



Os paulistas mostraram não estar entregues e seguiram intensos. Rômulo bateu falta, Biel desviou contra e o arqueiro dos donos da casa impediu o empate. Os treinadores realizaram substituições tentando nova alteração no marcador, no entanto faltou eficiência aos dois lados e a vantagem seguiu mínima até o apito final.



FICHA TÉCNICA



SPORT 1 X 0 NOVORIZONTINO



SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Habraão (Patrick) e Felipinho; Zé Gabriel (Carlos De Pena), Zé Lucas e Biel (Yago Felipe); Barletta, Perotti e Clayson (Iury Castilho). Técnico: Márcio Goiano.



NOVORIZONTINO - César Augusto; Iván Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama (Titi Ortíz) e Matheus Bianqui; Tavinho (Vinícius Paiva), Juninho (Rômulo) e Diego Galo (Hélio Borges); Robson. Técnico: Enderson Moreira.



GOLS - Perotti, aos seis minutos do segundo tempo



CARTÕES AMARELOS - Carlos De Pena, Iury Castilho, Perotti e Felipinho (SPT); Tavinho, Luís Oyama, Patrick e Vinícius Paiva (NOV)



ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)



PÚBLICO - 12.749



RENDA - R$ 310.220,00



LOCAL - ESTÁDIO Ilha do Retiro, em Recife (PE)



