Sorteio nesta sexta-feira define o adversário do Mirassol na Libertadores

As últimas vagas para as oitavas de final da Libertadores foram definidas nesta quinta-feira com o encerramento da fase de grupos. Os confrontos serão determinados em sorteio, que será realizado nesta sexta-feira, às 12 horas, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Nesta edição, os seis times brasileiros que chegaram até a fase de grupos avançaram para o mata-mata e seguem na luta pela taça mais importante do futebol sul-americano. O Mirassol foi segundo colocado no Grupo G.

Os 16 times classificados para o mata-mata são divididos em dois potes, segundo a posição final na fase de grupos. O Pote 1 reúne as equipes que terminaram na primeira colocação, que é o caso de Flamengo e Corinthians, enquanto o Pote 2 é composto pelos que ficaram em segundo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol.

De acordo com o regulamento atual, não há restrição de confrontos entre times do mesmo país já nas oitavas de final. Com isso, o Mirassol pode ter pelo caminho Corinthians ou Flamengo logo nas oitavas de final.

Segundo o calendário da Conmebol, as oitavas de final serão disputadas em agosto.

Confira os classificados para as oitavas de final da Libertadores de acordo com os potes:

Pote 1

Corinthians

Flamengo

Cerro Porteño

Independiente del Valle

Independiente Rivadavia

Coquimbo Unido

Universidad Católica

LDU

Pote 2

Palmeiras

Mirassol

Fluminense

Cruzeiro

Estudiantes

Tolima

Rosario Central

Platense