Sorteio nesta sexta-feira define o adversário do Mirassol na Libertadores
Leão ficou em segundo lugar no seu grupo e pode pegar Flamengo ou Corinthians
As últimas vagas para as oitavas de final da Libertadores foram definidas nesta quinta-feira com o encerramento da fase de grupos. Os confrontos serão determinados em sorteio, que será realizado nesta sexta-feira, às 12 horas, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
Nesta edição, os seis times brasileiros que chegaram até a fase de grupos avançaram para o mata-mata e seguem na luta pela taça mais importante do futebol sul-americano. O Mirassol foi segundo colocado no Grupo G.
Os 16 times classificados para o mata-mata são divididos em dois potes, segundo a posição final na fase de grupos. O Pote 1 reúne as equipes que terminaram na primeira colocação, que é o caso de Flamengo e Corinthians, enquanto o Pote 2 é composto pelos que ficaram em segundo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol.
De acordo com o regulamento atual, não há restrição de confrontos entre times do mesmo país já nas oitavas de final. Com isso, o Mirassol pode ter pelo caminho Corinthians ou Flamengo logo nas oitavas de final.
Segundo o calendário da Conmebol, as oitavas de final serão disputadas em agosto.
Confira os classificados para as oitavas de final da Libertadores de acordo com os potes:
Pote 1
Corinthians
Flamengo
Cerro Porteño
Independiente del Valle
Independiente Rivadavia
Coquimbo Unido
Universidad Católica
LDU
Pote 2
Palmeiras
Mirassol
Fluminense
Cruzeiro
Estudiantes
Tolima
Rosario Central
Platense