Jovem rio-pretense conquista título sul-americano de tênis com equipe brasileira

O Brasil conquistou o título sul-americano no Torneio de Tênis Juvenil por equipes na categoria 14 anos feminino, realizado de 11 a 16 de maio em Rosário, na Argentina. A rio-pretense Sofia Sanson integrou a equipe brasileira, junto com a paranaense Eduarda Gomes e a campineira Gabriela Carvalho, todas convocadas pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Com a conquista, a equipe disputará o Torneio Mundial de Tênis Juvenil por equipes, a ser realizado em Prostejov, na República Tcheca, em agosto.

É a segunda vez consecutiva que Sofia é convocada pela CBT para representar o Brasil no Torneio Sul-Americano Juvenil por equipes. No ano passado, o torneio foi sediado em Santiago, no Chile, onde ela disputou na categoria 12 anos feminino. Sofia segue treinando no Clube Monte Líbano de Rio Preto.

Cada atleta da equipe do clube tem uma avaliação individualizada, que indica o tipo de treinamento adequado para seu constante aperfeiçoamento, e os tipos de torneios que deve disputar. No caso de Sofia, depois de disputar torneios estaduais e nacionais ao longo dos anos anteriores, agora a prioridade é participar de competições voltadas para o continente.

Atualmente, Sofia ocupa a 12ª posição no ranking Sul-Americano em sua categoria, mas com o título conquistado, deverá figurar entre as dez melhores colocadas da América do Sul.