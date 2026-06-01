Troca de figurinhas da Copa ganha espaços em shoppings de Rio Preto

Enquanto a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, milhares de brasileiros retomam uma tradição que atravessa gerações: preencher o álbum oficial do Mundial. Em Rio Preto, a febre das figurinhas já mobiliza colecionadores e inspira a criação de espaços dedicados à troca de cromos em diferentes shoppings da cidade.

O ritual permanece praticamente o mesmo há décadas. Pacotinhos são abertos com expectativa, figurinhas repetidas são separadas e a busca pelas peças faltantes transforma desconhecidos em parceiros de negociação. Em tempos de redes sociais e entretenimento digital, a coleção continua funcionando como uma experiência presencial, capaz de aproximar pessoas de diferentes idades em torno da paixão pelo futebol.

No Riopreto Shopping, a livraria Empório Cultural promove encontros de troca aos sábados e domingos, das 13h às 19h. O espaço reúne colecionadores interessados em completar o álbum e compartilhar informações sobre os cromos mais disputados.

No Shopping Cidade Norte, o espaço para troca de figurinhas fica em frente à Caixa Econômica Federal. O espaço funciona diariamente no horário do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Além disso, o empreendimento também promove horários especiais de “Super Trocas”, às sextas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados e domingos, das 16h às 18h.

O Plaza Shopping também entrou no clima da competição com o Coleciona Plaza, espaço dedicado à troca de figurinhas instalado próximo à praça de alimentação. A proposta é oferecer um ponto de encontro permanente para os colecionadores, além de promover encontros especiais que serão divulgados nas redes sociais do empreendimento.

Já o Iguatemi Rio Preto disponibilizou uma área gratuita para troca de figurinhas em frente à loja Centauro, com patrocínio da Livraria Leitura. O local funciona diariamente de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h, buscando estimular a interação entre os fãs do esporte.

“A iniciativa foi pensada para ampliar a experiência dos clientes no shopping durante o período do campeonato. Criamos um ambiente convidativo para que o público possa se reunir, trocar figurinhas e aproveitar o momento de forma descontraída, em linha com a proposta do empreendimento de oferecer vivências relevantes”, afirma Flavia Lania, gerente de marketing do Iguatemi São José do Rio Preto.

A multiplicação desses espaços evidencia como o álbum da Copa continua ocupando um lugar especial na cultura popular. Mais do que um passatempo, a coleção desperta memórias afetivas, fortalece laços familiares e mantém viva uma tradição que se renova a cada Mundial.