Seleção goleia a Escócia e garante classificação como líder do grupo
Seleção Brasileira faz 3 a 0 contra a Escócia, com dois gols de Vini Junior e outro de Matheus Cunha, e termina na liderança do grupo; somou os mesmos 7 pontos do Marrocos, que ganhou de 4 a 2 do Haiti, mas leva vantagem no saldo de gols
por Redação
Publicado em 24/06/2026 às 21:47Atualizado em 24/06/2026 às 21:54
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