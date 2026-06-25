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Seleção goleia a Escócia e garante classificação como líder do grupo

Seleção Brasileira faz 3 a 0 contra a Escócia, com dois gols de Vini Junior e outro de Matheus Cunha, e termina na liderança do grupo; somou os mesmos 7 pontos do Marrocos, que ganhou de 4 a 2 do Haiti, mas leva vantagem no saldo de gols

por Redação
Publicado em 24/06/2026 às 21:47Atualizado em 24/06/2026 às 21:54
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Flagrante de Vini após o primeiro gol; site da Fifa brinca: "O Homem Vitruviano...o quadro de Leonardo da Vinci está diferente!" (Divulgação/Fifa)
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Flagrante de Vini após o primeiro gol; site da Fifa brinca: "O Homem Vitruviano...o quadro de Leonardo da Vinci está diferente!" (Divulgação/Fifa)
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O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 ontem em Miami, se classificou em primeiro do Grupo C da Copa do Mundo, com 7 pontos, o mesmo que Marrocos, que venceu o Haiti por 4 a 2. A vantagem brasileira é no saldo de gols (6 a 3). O próximo adversário pode ser o Japão, atual segundo do Grupo F, ainda indefinido. Vini Jr marcou dois gols e Matheus Cun

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