São Paulo vai ao Chile em visita ao O'Higgins na busca pela liderança na Sul-Americana

O São Paulo enfrenta o O'Higgins às 19h (de Brasília) nesta quinta-feira, no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile. É a chance do time tricolor se isolar na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. A equipe soma sete pontos e já lidera a chave, mas é seguida pelos chilenos, com seis. No mesmo horário, Boston River (ainda zerado) e Millonarios (com quatro) se enfrentam no Uruguai.

Roger Machado acumula baixas no elenco que fazem com que o time misto que vai a campo seja o que tem sido escalado de melhor nos últimos jogos. Damián Bobadilla, sem lesão, foi preservado pelo desgaste acumulado. Ainda que seja ausência no Chile, ele volta para o clássico com o Corinthians pelo Brasileirão no fim de semana.

As baixas em relação ao time que empatou com o Bahia no último compromisso são o zagueiro Alan Franco (estiramento no adutor direito) e o lateral-direito Lucas Ramon (lesão na panturrilha esquerda). Lucas Moura deixou o jogo, passou por cirurgia para correção de lesão no tendão de Aquiles e deve voltar apenas em 2027.

Além deles, Rafael Tolói, Pablo Maia, Marcos Antônio e Maik continuam no departamento médico. O último realizou atividade em horário alternativo no CT da Barra Funda na quarta-feira. Ele registrou a presença no CT, junto de Arboleda, que retornou do Equador após 30 dias "sumido" e vai treinar em separado até o meio do ano, quando deve deixar o clube.

Sem Lucas Ramon e Alan Franco, Roger Machado deve escalar Cédric Soares e Mathues Dória. A missão dos dois, junto dos demais defensores, é manter o São Paulo com a melhor defesa da Sul-Americana. A equipe é a única que não sofreu gols nas rodadas até aqui. Venceu o Boston River (1 a 0), o O’Higgins (2 a 0) e empatou com o Millonarios (0 a 0).

ROTA RECALCULADA

O São Paulo teve a logística revista por um problema na aeronave que o clube utiliza para viajar. O voo a Santiago, na terça-feira, foi adiado para a quarta-feira.

O elenco treinou em São Paulo e, depois, viajou para a capital chilena. Após o desembarque, a delegação encarou uma viagem de cerca de uma hora e meia até Rancagua.

O ADVERSÁRIO

O O’Higgins perdeu apenas uma partida na Sul-Americana até então, justamente para o São Paulo, no MorumBis. A equipe venceu os outros dois adversários. As duas vitórias foram jogando em casa.

A força como mandante é o trunfo do time chileno contra o São Paulo. Em 11 jogos no Codelco El Teniente em 2026, foram oito vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Além disso, desde que perdeu para o São Paulo, o O’Higgins vem numa sequência positiva, com três vitórias e um empate.

Foi também jogando em Rancagua que o time quase chegou à fase de grupos da Libertadores. Na segunda fase, venceu o Bahia por 1 a 0 e levou o resultado a Salvador, onde perdeu (2 a 1), mas passou nos pênaltis. A equipe foi eliminada pelo Tolima, perdendo por 2 a 0 na Colômbia, mas antes venceu (também por 1 a 0) em casa.

Em campo, o técnico Lucas Bovaglio conta com destaques no meio de campo. Os principais jogadores do O’Higgins são Felipe Ogaz, garoto chileno que passou pela base do Fluminense, o argentino Francisco González e Martín Sarrafiore, com passagens por Internacional e Vasco.

FICHA TÉCNICA

O'HIGGINS X SÃO PAULO

O'HIGGINS - Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Juan Ignacio Díaz e Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Martín Sarrafiore; Bryan Rabello, Francisco González e Arnadlo Castillo Técnico: Lucas Bovaglio.

SÃO PAULO - Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Danielzinho, Luan, Cauly, Luciano e Artur; Calleri. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Yael Falcon Perez (ARG).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile.