São Paulo tenta mudar o roteiro diante do Bolívar e garantir classificação na Sul-Americana
Tricolor tenta quebrar sequência negativa para conseguir a classificação em casa contra o Bolívar
O São Paulo recebe o Bolívar nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na tentativa de confirmar a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após um empate por 1 a 1 em La Paz, o time precisa de uma vitória simples para se classificar.
Esse é o primeiro desafio. A equipe são-paulina venceu apenas uma partida nos últimos 15 jogos, ainda antes da parada para a Copa do Mundo. No último sábado, mais de 40 mil torcedores mobilizaram-se no MorumBis, contra o Coritiba, pelo Brasileirão, mas a vitória não veio. O apoio se converteu em vaias.
Sob o comando de Dorival Júnior, o único triunfo foi na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. "Estou em débito com o torcedor e tenho ciência disso, mas estamos trabalhando muito para que seja revertido. E o torcedor sabe que tem uma pessoa aqui muito preocupada com a situação, mas muito confiante de que isso pode mudar a qualquer momento", falou Dorival após o empate com o Coritiba.
Se o São Paulo abrir o placar contra o Bolívar, tem outra dificuldade pela frente. O time tem feito bons primeiros tempos, mas sucumbido na etapa complementar. Foi esse o roteiro no jogo de ida. O duelo com o Coritiba foi a nona partida consecutiva em que o São Paulo não sofreu gols no primeiro tempo, mas também a sexta em que acabou vazado após o intervalo.
Não seria inédita a classificação boliviana em solo brasileiro. O Bolívar chegou às oitavas de final após eliminar o Grêmio na repescagem. O time gaúcho perdeu por 3 a 2 em La Paz e, precisando reverter o cenário em Porto Alegre, acabou novamente derrotado, por 1 a 0.
Um empate leva a decisão para os pênaltis. Quem passar entre São Paulo e Bolívar enfrentará o vencedor entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta. A equipe argentina venceu, em La Bombonera, por 3 a 1 na ida.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOLÍVAR
SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha (Artur), Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior
BOLÍVAR - Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría e José Sagredo; Erwin Saavedra, Melgar e Patito Rodríguez; Robson Matheus, Dairo Asprilla e Martín Cauteruccio. Técnico: Alejandro Restrepo.
ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).
HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).
LOCAL - MorumBis, em São Paulo.