São Paulo sofre pelo alto, cai para o Juventude na Copa do Brasil e demite Roger Machado

O São Paulo escreveu nesta quarta-feira mais um capítulo dramático de sua temporada. Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe tricolor teve uma atuação contestável, limitada por uma expulsão relâmpago de Ferreirinha, e se despediu na quinta fase da Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 1 para o Juventude.

A vitória magra, por 1 a 0, no MorumBis, se aliou a um roteiro que se assemelha ao que houve em 2025 na mesma competição: eliminação para um time da Série B. Sem vencer há cinco partidas, o São Paulo demitiu Roger Machado, apesar da fala recente do presidente Harry Massis Jr. sobre a falta de dinheiro impedir quaisquer trocas no clube.

Os próximos confrontos da Copa do Brasil serão definidos por sorteio, sem data determinada. Não haverá divisão de potes, permitindo qualquer confronto nas oitavas de final. Os duelos de ida e volta vão acontecer na primeira semana de agosto.

O São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe tricolor vai ao Maracanã, às 19h, para medir forças com o Fluminense. O Juventude, por sua vez, tem compromisso na Série B. No domingo, às 16h, visita o Athletic, em São João del-Rei-MG.

O Juventude se mostrou proativo desde os primeiros movimentos e começou a levar perigo ao gol são-paulino. A equipe do Morumbi mostrou dificuldade na criação de jogadas e foi inferior ao adversário durante a primeira etapa.

Aos 35 minutos, veio uma notícia ruim para o torcedor do São Paulo. Luciano sentiu uma lesão na posterior da coxa, recebeu atendimento médico e voltou brevemente a campo. Mas foi feita a alteração.

Em seu lugar, entrou Ferreirinha. A presença do atacante em campo também durou pouco. Em 30 segundos, ele acertou um golpe na nuca do zagueiro Rodrigo Sam e foi expulso por agressão.

Na volta do intervalo, o Juventude se postou a fim de pressionar do São Paulo em busca do gol que levaria a disputa para os pênaltis. Alguns lances arrancaram suspiros do torcedor em Caxias do Sul, mas o time paulista mostrava boa organização tática defensiva.

Até que aos 19 minutos, a pressão do Juventude surtiu efeito. Fábio Lima quase marcou em uma oportunidade clara, mas escorregou na finalização. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Gabriel Pinheiro cabeceou e colocou o Juventude à frente.

A bola aérea virou a principal arma do time jaconeiro. Em cobrança de falta, Marcos Paulo subiu na segunda trave e desviou para marcar o segundo, aos 27.

O placar desfavorável fez Roger Machado tirar o lateral Cédric e apostar no atacante André Silva. Dessa forma, o São Paulo iniciou uma sequência de ataques. A medida foi intensificada com o ingresso de Tapia na vaga de Danielzinho.

A resposta tricolor veio com a mesma arma do time gaúcho. Na bola aérea, aos 39, Tapia cabeceou para descontar e reviver a indefinição no confronto.

O alívio tricolor acabou em poucos minutos. No acréscimo, aos 49, Mandaca tentou de cabeça uma vez, Rafael fez ótima defesa, mas, no rebote, o jogador do Juventude anotou e colocou ponto final na partida.

Demissão

Roger Machado não é mais técnico do São Paulo. Após derrota para o Juventude por 3 a 1 no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira - 3 a 2 no placar agregado - e a eliminação precoce na competição, o clube comunicou o desligamento do treinador.

Com o mais recente revés, o São Paulo chegou a cinco jogos sem vencer. São três empates e duas derrotas em sequência, que agravaram ainda mais a pressão sobre Roger Machado.

No total, o treinador dirigiu o São Paulo em 17 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Foram 20 gols marcados e 17 sofridos pelo time tricolor durante o período.

Roger Machado foi anunciado como treinador do São Paulo no dia 10 de março, após a demissão do argentino Hernán Crespo. O gaúcho pegou o time na liderança do Brasileirão e deixa o cargo com a equipe na quarta posição na tabela.

O próximo compromisso do São Paulo na temporada será contra o Fluminense no sábado, 16, às 19h (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão, onde o time tricolor é o quarto colocado.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 x 1 SÃO PAULO

JUVENTUDE - Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima), Luan Martins (Alisson Safira), Lucas Mineiro, Raí Silva e Marcos Paulo (Luis Mandaca); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO - Rafael; Cédric (André Silva), Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Tapia), Arthur e Cauly (Osorio); Luciano (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Gabriel Pinheiro, aos 19, Marcos Paulo, aos 27, Tapia, aos 39, Mandaca aos 49 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Enzo Díaz.

CARTÃO VERMELHO - Ferreirinha.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 198.725,00.

Público - 6.007 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).