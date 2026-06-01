São Paulo mostra pouco futebol e perde para o Remo com gol no acréscimo
Tricolor foi derrotado por 1 a 0 com gol aos 48 minutos do segundo tempo em Belém
Uma boa partida de futebol acompanhada de um resultado positivo do seu time de coração na noite de domingo pode ser o motor para que um torcedor comece a semana animado. Quem ligou a televisão para assistir ao jogo entre Remo e São Paulo, no entanto, estará em situação oposta. O futebol exibido pelas duas equipes foi desolador, mas quem levou a pior pela atuação melancólica foi a equipe tricolor, que levou o gol no acréscimo e saiu de campo derrotada por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém-PA.
São Paulo e Remo ficarão mais de 50 dias sem partidas oficiais por causa da interrupção do calendário para a disputada da Copa do Mundo. Jogadores devem ganhar algumas semanas de folga. Entre 22 e 23 de julho, o time tricolor recebe o Athletico-PR na retomada do Brasileirão, enquanto os paraenses visitam o Corinthians.
O Remo fez valer ao longo do primeiro tempo sua postura como mandante e controlou a maior parte das ações ofensivas da partida. O time paraense pressionou, buscou lances por todos os setores do campo, mas só levou susto de fato ao acertar a trave com Patrick aos 39.
O São Paulo, por sua vez, apostou em contragolpes e jogadas de velocidade. No entanto, a falta de precisão nos passes e o goleiro adversário prejudicaram as ambições tricolores.
No acréscimo, outras grandes chances surgiram: o goleiro Ivan teve de fazer duas importantes defesas para impedir que os visitantes abrissem o marcador. Houve dúvida em um dos lances se a bola havia entrado, mas o juiz não deu o gol.
Na volta do intervalo, Dorival optou por fortalecer o meio-campo tricolor. O treinador abriu mão de um atacante, André Silva, e deu chance para Marcos Antônio.
A partida ficou mais aberta com as duas equipes chegando ao ataque com facilidade. No entanto, o duelo virou um show de horrores, com erros bizarros de domínio, escorregões e afins de parte a parte.
Quando tudo parecia resolvido e que o zero a zero não sairia do placar, o Remo aproveitou um erro na saída de bola tricolor, Marcelinho chutou cruzado e fez a festa da torcida presente no Mangueirão para decretar a vitória do Remo.
FICHA TÉCNICA
REMO 1 x 0 SÃO PAULO
REMO: Ivan; Marcelinho (Diego Hernández), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Picco), Patrick, Zé Ricardo (Gabriel Poveda) e Vitor Bueno (David Braga); Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Pablo Maia e Danielzinho (Hugo Leonardo); Artur (Tetê), Calleri (Tapia), André Silva (Marcos Antônio) e Ferreirinha (Lucca). Técnico: Dorival Júnior.
GOL: Marcelinho, aos 48 minutos do 2º tempo.
CARTÕES AMARELOS: David Braga, Osorio e Enzo Díaz.
ÁRBITRO: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis.
LOCAL: Mangueirão, em Belém.