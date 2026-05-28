São Paulo garante o 1º e Santos fará playoff
O Santos derrotou o Deportivo Cuenca pelo placar de 3 a 0, na noite da terça-feira (26), na Vila Belmiro, em confronto decisivo válido pela rodada de encerramento da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe santista entrou em campo sob forte pressão devido ao retrospecto recente negativo, mas assegurou a permanência no torneio continental com gols anotados por Gabigol, Miguelito e Gabriel Bontempo.
A vitória levou o Santos aos sete pontos conquistados, permitindo que o clube saltasse da lanterna para a segunda colocação do Grupo D ao término da rodada. Com a vitória do Recoleta sobre o San Lorenzo, a combinação de resultados garantiu ao time paulista a classificação para o playoff da competição internacional, onde enfrentará um dos clubes eliminados da Copa Libertadores.
Quem avançou direto para as oitavas de final foi o São Paulo. Sob o comando de Dorival Júnior, o time bateu o Boston River por 2 a 0, com gols de Artur e Juan Acosta (contra), em partida realizada no Morumbi. O resultado levou o São Paulo aos 12 pontos, na liderança do Grupo C.
Após a vitória sobre o Boston River, Dorival Junior comentou sobre a queda de rendimento que o São Paulo vem apresentando no segundo tempo das últimas partidas. O resultado pôs fim à série negativa do time tricolor, que não vencia há um mês, e garantiu a classificação direta para as oitavas de final da competição continental. (Colaborou Agência FPF)