São Paulo estreia na Copa do Brasil com Roger Machado e departamento de futebol sob pressão

O São Paulo recebe o Juventude, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela quinta fase da Copa do Brasil. É a estreia dos paulistas no torneio, em meio à pressão sobre o técnico Roger Machado e sobre o departamento de futebol são-paulino.



Na véspera da partida, torcedores protestaram no CT da Barra Funda, cobrando a demissão do executivo Rui Costa. A insatisfação vem desde a demissão do Hernán Crespo e continua diante de resultados e desempenhos instáveis. Roger Machado é bancado pelo executivo e pelo gerente esportivo Rafinha.



O cenário faz com que a vitória seja ainda mais importante para o São Paulo no MorumBis. Dificilmente um resultado negativo representará a demissão de Roger, já que o clube não vê viabilidade em bancar rescisões no momento. Se o técnico fosse demitido, Rui Costa e Rafinha tenderiam a também deixar seus cargos. Em 10 jogos no comando do time tricolor, Roger tem cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, o que representa aproveitamento de 53,3%.



E os problemas não ficam apenas no extracampo. O São Paulo ganhou mais um desfalque no meio de campo. Damián Bobadilla havia sido liberado apenas horas antes do jogo contra o O’Higgins, pela Sul-Americana. Ele ainda atuou na derrota para o Vasco pelo Brasileirão, mas teve um quadro de gastroenterocolite após a partida. No treino desta segunda-feira, ele ficou fora das atividades principais.



Ferreirinha, Pablo Maia, Lucas Moura e Marcos Antônio continuam como baixas. No mais, o time que vai a campo deve ser o que vem sendo titular. O São Paulo não tem optado por poupar atletas, mesmo com o caso de Marcos Antônio, que teve lesão muscular após jogar seguidamente contra Vitória e O’Higgins.



O adversário são-paulino participa da Copa do Brasil desde a segunda fase. A equipe, rebaixada para a Série B em 2025, passou por Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá. Na segunda divisão, a campanha é irregular até o momento, com duas vitórias, um empate e uma derrota, em 11º.



O técnico Maurício Barbieri também lida com desfalques. Dois deles são de atletas do São Paulo emprestados ao clube gaúcho: o goleiro Jandrei e o volante Iba Ly. O arqueiro foi um dos principais jogadores do time na vitória por 1 a 0 sobre o CRB na última rodada da Série B.



Autor do gol da vitória no último jogo, Allanzinho também não joga. Ele deixou a partida com dores musculares na coxa. Outro titular que é desfalque é o lateral Wadson, com uma entorse no tornozelo.



O time gaúcho tem como destaques o zagueiro Rodrigo Sam, o volante Mandaca e o atacante Alan Kardec (ex-São Paulo). O defensor fez parte do time do Corinthians que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015 e integrou a seleção do torneio. Sam ainda integrou o grupo profissional, campeão brasileiro daquele ano.



Mandaca também é da base corintiana, mas nunca se firmou no clube paulista. No começo da temporada, o volante despertou interesse do Corinthians e do Internacional, mas permaneceu na equipe de Caxias do Sul.



Alan Kardec chegou ao Juventude para a disputa da Série B, aos 37 anos. Ele integrou o elenco do Athletico-PR que subiu para a Série A em 2025, quando fez cinco gols em 26 jogos da segunda divisão. Pelo time gaúcho, ele soma dois gols em cinco partidas da competição nacional.



SÃO PAULO X JUVENTUDE



SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho e Negrucci; Artur, Luciano e Lucca; Calleri. Técnico: Roger Machado.



JUVENTUDE - Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri



ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).



HORÁRIO - 19h15 (de Brasília).



LOCAL - MorumBis, em São Paulo.



ONDE ASSISTIR - SporTV e Premiere.