São Paulo conta com Luciano e Calleri para tentar convencer na Copa Sul-Americana

Depois de perder para o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo tentará mostrar bom futebol contra o chileno O’Higgins, nesta terça-feira, pela Sul-Americana. A partida, válida pelo Grupo C, será às 19h (de Brasília), no MorumBis.

Apesar de ter conquistado três pontos na estreia, contra o Boston River, em Montevidéu, a equipe tricolor não conseguiu expor boas jogadas. Contribuíram para isso as condições climáticas do jogo, com forte vento e chuva.

Depois, ainda veio o tropeço no Brasileirão. Para tentar segurar as oscilações e fazer um bom jogo, o técnico Roger Machado conta com os retornos de Luciano e Calleri. Ambos não participaram dos confrontos contra Boston River e Vitória. O argentino cumpria protocolo de concussão após choque de cabeça sofrido contra o Cruzeiro, enquanto o camisa 10 estava com uma sobrecarga na panturrilha direita.

Entretanto, o treinador continua a ter baixas. Bobadilla, que recebeu três pontos no pé direito após uma dividida contra o Boston River, é dúvida. Ele não participou dos últimos treinos e só ficará à disposição se for constatada evolução no quadro. Na defesa, Sabino também continua poupado. Ele não chegou a ter lesão constatada, mas tem dores de sobrecarga na panturrilha. O zagueiro continua treinando e deve voltar contra o Vasco pelo Brasileirão.

Desde a chegada de Roger Machado, o São Paulo tenta convencer o torcedor, que não compreendeu a demissão de Hernán Crespo. O time se alinha a formações diferentes com o novo treinador. Até aqui, porém, a goleada sobre o Cruzeiro foi o único jogo em que o desempenho destoou positivamente.

Quem vencer o duelo no MorumBis assume a liderança do Grupo C. Na primeira rodada, além da vitória do São Paulo, o O'Higgins bateu o Millonarios, da Colômbia. Os chilenos lideram a chave pelo melhor saldo de gols, já que venceram os colombianos por 2 a 0.

O O’Higgins disputou a fase preliminar da Libertadores, na qual eliminou o Bahia, nos pênaltis. O clube chegou a vencer o Tolima por 1 a 0 na última fase prévia, mas perdeu por 2 a 0 no segundo jogo e caiu para a Sul-Americana.

A equipe é apenas a oitava colocada na Liga de Primera, a elite do futebol do Chile. O time tem como força os jogos em casa, no Estádio El Teniente, em Rancagua. Foi lá que o O’Higgins dominou o Millonarios na estreia.

Entretanto, o time do técnico Lucas Bovaglio não tem grande capacidade de retenção de bola ou articulação. Na primeira rodada, os dois gols foram de cabeça, a partir de cruzamentos na área.

A equipe vem de uma derrota para o Huachipato pela liga chilena, na última sexta-feira. O jogo ficou marcado pelo segundo e último gol do adversário. Uma bola inofensiva no lado esquerdo da grande área parecia contida nas mãos do goleiro Omar Carabalí Mas ele a deixou escapar nos pés do atacante adversário, que ampliou diante do gol vazio.

Já o destaque positivo é o meia Francisco González, de 25 anos. Foi dele um dos passes para gols contra o Millonarios. O argentino também tem boa chegada na área e pode levar perigo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X O'HIGGINS

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreirinha. Técnico: Roger Machado.

O'HIGGINS - Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Leandro Díaz e Joaquín Muñoz; Felipe Ogaz, Juan Leiva e Martín Maturana; Martín Sarrafiore, Arnaldo Castillo e Francisco González. Técnico: Lucas Bovaglio.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.