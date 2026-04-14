Santos vê vitória no Brasileiro como trunfo para reabilitação na Sul-Americana

Ainda sem pontuar no Grupo D da Copa Sul-Americana, o Santos vai usar a vitória conquistada na rodada do fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, como combustível para buscar o seu primeiro triunfo na competição continental. Assim, o técnico Cuca quer o time com "sangue nos olhos" para superar o Deportivo Recoleta nesta terça-feira, às 21h30, na Vila, para iniciar, de fato, a sua briga pela classificação na competição.

Após estrear com derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, o conjunto da Baixada sabe que um outro tropeço pode tornar ainda mais distante o sonho de passar à próxima fase. Desse modo, Cuca aposta em um time marcando já na saída de bola para encurralar o adversário em seu campo de defesa.

A estratégia de impor o ritmo de jogo desde o início começa pela escalação de seus dois pilares. Neymar e Gabigol entram com a missão de passar tranquilidade aos companheiros e também carregam a responsabilidade de conduzir o time aos seus primeiros três pontos.

Na definição da equipe titular, um possível desfalque pode acontecer no sistema defensivo. Lucas Veríssimo, com dores nas costas, pode dar lugar a Luan Peres. Gabriel Bontempo é outro que vem sofrendo com dores musculares e sua escalação não está confirmada.

A vitória contra o Atlético-MG teve um efeito de trégua por parte da torcida em relação ao futebol que o time vem apresentando. No entanto, a situação está longe de ser confortável. Um novo revés na Sul-Americana, além de complicar de vez a situação santista no torneio, pode minar a tentativa de consolidar uma reação da equipe na temporada.

A classificação no Grupo D tem o Deportivo Cuenca como líder isolado com três pontos. O Deportivo Recoleta vem igualado com o San Lorenzo após o empate de 1 a 1 em sua estreia. Na lanterna, a equipe de Cuca busca uma reviravolta com um resultado positivo

O rival paraguaio sabe que pontuar fora de casa não deixa de ser um resultado satisfatório e o técnico Jorge González Frutos pretende armar um time sólido na defesa e com um meio-campo bastante pegador para neutralizar as investidas de Neymar e Gabigol.

Para o duelo, o mais provável é que ele monte a sua equipe com apenas um jogador na frente (Kevin Parjazuk) para jogar por uma bola. O contra-ataque deve ser a principal estratégia para tentar pregar uma surpresa no time brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, Willian Arão, Gabriel Bontempo (Thaciano); Neymar, Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.

DEPORTIVO RECOLETA - Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón e Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, Espínola, Juan Franco e Aldo González; Allan Wlk e Kevin Parzajuk. Técnico: Jorge González Frutos.

ÁRBITRO - Fernando André Vejar Díaz. (CHILE)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).