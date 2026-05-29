Santos busca triunfo bom contra Vitória

O crescimento de rendimento nas últimas partidas e a tranquila vitória sobre o Cuenca, por 3 a 0, renasceram a esperança no Santos para fechar o primeiro semestre fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. A missão não é fácil por não depender de seus próprios esforços, mas fazer sua parte e bem diante do Vitória, na Vila Belmiro, às 20 horas, se faz necessário.

Ganhar do time baiano, a quem tem 14 triunfos e seis empates em 20 jogos na Vila Belmiro, garantirá a paz ao menos até o domingo, quando o Vasco encara o Atlético-MG - passaria os cruzmaltinos em um ponto. Mas já pode decretar momentos de alívio na pausa da Copa do Mundo caso haja um vencedor entre Grêmio x Corinthians, que atuam mais cedo. Neste caso, o saldo de gols determinaria quem ficaria na tenebrosa 17ª colocação, atualmente com os santistas, durante os pouco mais 50 dias sem jogos oficias.

Na classificação, o Santos abre a zona de risco por ter 18 pontos e saldo negativo de 5. O Vasco, em 16º, tem 20 pontos e -6. A seguir aparecem os rivais Grêmio e Corinthians, ambos com 21 e com -1 e -3, respectivamente. Um deles fechará o semestre na degola.

Homem surpresa do Santos nos últimos jogos (fez três gols nas últimas cinco aparições da equipe), o meio-campista Gabriel Bontempo, de 21 anos, espera manter a fase artilheira para ajudar a tirar a equipe da faixa perigosa do Brasileirão.