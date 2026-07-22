Santos aproveita fragilidade do rival e goleia pela Sul-Americana

O Santos garantiu praticamente a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, ao derrotar a frágil Universidad Central, por 4 a 1, em Valência, na Venezuela, no duelo de ida dos playoffs. Com o resultado, o time santista pode até perder por dois gols de diferença no próximo dia 28, na Vila Belmiro, para garantir vaga no mata-mata da competição internacional e enfrentar o Macara, do Equador.

Apesar do público pequeno no estádio de Valencia - jogo foi transferido de Caracas por causa dos problemas causados pelo terremoto que afetou a Venezuela -, a Universidad Central tentou ter a iniciativa. Mas o Santos, ainda sem Neymar e Gabigol (poupados), não demorou para chegar na área adversária e aos seis minutos o time brasileiro reclamou de um pisão de Kendrys Silva no pé de Barreal. O VAR analisou e mandou o jogo prosseguir.

O lance não intimidou a Universidad Central, que concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo com o habilidoso Mosquera, mas levou perigo pelo direito, com Kendrys Silva, que arriscou de longe para defesa de Brazão, os 13 minutos. Aos 16, o Santos respondeu com um chute forte de fora da área de Rollheiser.

O Santos passou a tocar mais a bola e, com isso, conseguiu 'empurrar' o rival para seu campo. Aos 30, Rollheiser e Bontempo iniciaram a jogada e a bola sobrou para Tachiano, livre dentro da área, mas a finalização do atacante foi para fora.

O primeiro gol santista estava 'maduro' e ele saiu aos 34 minutos, com Gabriel Bontempo, que ficou com o rebote de um chute de Menino: 1 a 0. Com a vantagem, o Santos diminuiu o ritmo e passou a conter mais a bola (mais de 60% de posse), sem forçar tanto no ataque, deixando mais espaço para a Universidad Central, na busca dos contra-ataques.

Mas o último lance de perigo foi a favor da equipe venezuelana. Mosquera fez bela jogada bela esquerda e cruzou para a cabeçada de Zapata, que assustou Brazão.

No segundo tempo, o Santos voltou com mais vontade de atacar. E pelo lado esquerdo com Escobar, Rollheiser e Barreal. O problema é que abusou do toque de bola e pouco finalizou na meta do goleiro Schiavone. Aos 12 minutos, Oliva lançou Gabriel Menino e o lateral-direito bateu de pé esquerdo para ampliar a vantagem santista: 2 a 0.

A Universidad resolveu ir para o ataque e o Santos passou a encontrar muitos espaços para criar jogadas. Tachiano teve três chances para fazer seu gol, aos 21 minutos, e saiu festejando muito tirando a 'zica' do corpo.

O jogo ficou aberto e um pouco violento, com várias faltas ríspidas. O técnico Cuca colocou Roni e Robinho Jr em campo e deu mais 'vida' ao ataque santista.

Aos 38, Robinho chutou de longe, Schiavone soltou e Roni completou para fazer o quarto gol santista, decretando a goleada

O Santos tocou muito a bola e esperou o tempo passar, satisfeito com o resultado, que o deixou muito próximo do mata-mata da sul-americana. Aos 42, após bobeada de Moisés, Ruiz fez o gol de honra da Universidad Central.

CABEÇA NO BRASILEIRO

No retorno da Venezuela, o Santos concentra todas suas atenções no confronto de sábado, diante da lanterna Chapecoense, na Vila Belmiro, na qual apenas a vitória interessa sob a enorme ameaça de queda à zona de rebaixamento. O time santista é o 15º colocado, com 21 pontos, ao lado do Grêmio, e apenas um ponto à frente do Vasco, primeira equipe na zona da degola.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CENTRAL 1 X 4 SANTOS

UNIVERSIDAD CENTRAL - Schiavone; Kendrys Silva (Ruiz), Mottes, Peraza e Cumana (Carrilo); Granko (Sousa), González, Solé (Rodriguez) e Mosquera; Zapata e Lugo (Sosa). Técnico: Daniel Sasso.

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo (Adônis Frías), João Ananias e Escobar; Oliva, Bontempo (Samuel Pierri) e Miguelito (Moisés); Rollheiser (Robinho Jr), Barreal e Thaciano (Roni). Técnico: Cuca.

GOLS - Bontempo aos 34 minutos do primeiro tempo. Gabriel Menino aos 12, Tachiano aos 21, Roni aos 38 e Ruiz aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Solé, Gabriel Menino e Sosa.

ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela.