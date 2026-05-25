Riopretano vence Santa Fé e conquista a primeira vitória na Bezinha

O Riopretano venceu a primeira no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão ao derrotar o Santa Fé por 2 a 1 na manhã deste domingo, 24. A partida foi disputada no Estádio Anísio Haddad e marcou a reação da equipe rio-pretense na competição estadual.

Jogando em seus domínios, o Riopretano conseguiu abrir o placar aos 38 minutos do segundo tempo com Joaquim, que aproveitou uma oportunidade dentro da área e colocou o time da casa em vantagem. Três minutos depois, aos 41, o Falcão ampliou o marcador com Romário, que apareceu bem para finalizar e fazer o segundo gol da equipe. O Santa Fé ainda conseguiu diminuir com Ryan, que marcou o único gol da equipe visitante. Apesar da pressão, o Riopretano conseguiu segurar o resultado e confirmou o triunfo por 2 a 1.

Com a vitória, o Riopretano chegou a 5 pontos no Grupo 1 e subiu para a quinta colocação da tabela. O resultado renova o ânimo da equipe na busca pela classificação para a próxima fase da competição. Já o Santa Fé, com apenas uma vitória na Bezinha, caiu para a última posição do grupo, com 3 pontos somados.

Na próxima rodada, o Santa Fé recebe o José Bonifácio em casa, jogando na sexta-feira, dia 29, às 19 horas, enquanto o Riopretano irá encarar o América no Teixeirão no sábado, dia 30, às 15 horas; o Rubro é o 4° colocado do grupo da Bezinha com 9 pontos.