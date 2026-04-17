Riopretano faz sua primeira partida profissional nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 17, o Riopretano entra em campo para disputar sua primeira partida de futebol profissional. Enfrenta o Santa Fé, na primeira rodada do Paulistão Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, equivalente à quinta divisão do futebol de São Paulo, a partir das 19h no Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul.

O Falcão, mascote do novo time de Rio Preto, foi fundado há pouco mais de um mês e chega na competição com o objetivo de surpreender e com uma boa expectativa, como destacou o técnico Samarone Oliveira.

"Estamos formando um grupo equilibrado, com três atletas acima da idade, utilizando a experiência para elevar o nível dos mais jovens. Trabalho e dedicação diária nunca faltaram”, disse o comandante.

Para o seu primeiro ano de atividade, o clube fechou uma parceria com o Rio Preto para mandar as suas partidas no Estádio Anísio Haddad. A partida de estreia em seus domínios será logo em um duelo com outro time da cidade, o América, no dia 26, às 10h, pela segunda rodada da Bezinha.

REGULAMENTO DA BEZINHA

As 24 equipes participantes do Paulista Sub-23 Segunda Divisão foram divididas em quatro grupos com seis times em cada. Cada time fará jogos de turno e returno contra adversários do seu respectivo grupo. Os quatro melhores colocados em cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto os dois últimos deixam a competição. A partir da fase mata-mata, até a grande decisão, cada confronto será definido baseado na campanha dos times nas fases anteriores, por exemplo, o time de melhor desempenho nos primeiros 10 jogos enfrentará a equipe com a pior campanha nas oitavas. Os finalistas da Bezinha garantem o acesso para a Série A4 do Paulistão em 2027.