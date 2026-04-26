Riopretano e América não saem do zero na 'Bezinha'

Riopretano e América não saíram do zero na manhã deste domingo, 26, no estádio Anísio Haddad, em Rio Preto, em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série B. Com o resultado, o Rubro assumiu a liderança provisória do Grupo 1 da quinta divisão do estadual, enquanto o Falcão somou seu primeiro ponto na competição.

O jogo, cercado de expectativas, começou debaixo de sol forte, mas com o América tendo mais posse de bola e controle de jogo, empurrando o Riopretano para o campo de defesa, que parecia se contentar com eventuais tentativas de contra-ataque. Apesar da superioridade, o Rubro não conseguia finalizar as jogadas, enquanto o Falcão também não conseguia acertar a meta em suas poucas tentativas na primeira etapa.

No segundo tempo, o cenário permaneceu praticamente o mesmo, embora o América não tivesse mais o domínio pleno da posse de bola, o Riopretano não oferecia maiores riscos.

A melhor chance veio aos 25 minutos da segunda etapa. Em boa trama pelo lado esquerdo, o ponta-esquerda Erick encontrou o volante Chico totalmente livre na marca do pênalti, mas o camisa 5 finalizou fraco para boa defesa de Andrei.

Com o resultado, o Riopretano somou seu primeiro ponto na Série B do Campeonato Paulista, enquanto o América chegou a quatro pontos e assumiu a liderança provisória do grupo 1. Ainda resta uma partida a ser disputada na chave, entre José Bonifácio e Santa Fé, neste domingo, 26, às 15 horas.

Na próxima rodada, o América volta a jogar fora de casa, mas desta vez contra o Tupã, lanterna do grupo, no dia 2 de maio, sábado, às 15 horas, no estádio Alonso Carvalho Braga. Já o Riopretano joga novamente em casa, contra o José Bonifácio, domingo, 3, às 10 horas, no estádio Anísio Haddad.