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Maratona New Balance de Porto Alegre

Rio Preto vai ao Sul com 70 maratonistas

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 10/07/2026 às 20:56Atualizado em 10/07/2026 às 20:56
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Atletas de Rio Preto fizeram cinco meses de treinamento na cidade (DL Nunes Assessoria Esportiva)
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Atletas de Rio Preto fizeram cinco meses de treinamento na cidade (DL Nunes Assessoria Esportiva)
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Um grupo com 70 corredores de Rio Preto e região participará da Maratona New Balance de Porto Alegre, neste domingo, 12, na capital gaúcha. A equipe é coordenada por Daniel Nunes, da DL Nunes Treinamento Esportivo, especializada em provas de longa distância. Prova realizada na capital gaúcha neste final de semana irá distribuir R$ 1 milhão aos primeiros colocados.

Do total de atletas do grupo, cerca de 75% disputarão uma maratona completa (42 km), enquanto os demais correrão uma meia maratona (21 km). Segundo o treinador, além dos corredores de Rio Preto, a equipe reúne participantes de outras cidades, como São Paulo, Botucatu e Rio de Janeiro.

"A prova foi escolhida por ser rápida. O objetivo do grupo é buscar desempenho e fazer dela a melhor maratona da vida de muitos atletas", afirmou Daniel Nunes.

Entre os participantes está o advogado Fábio Buzzini, que fará sua estreia na meia maratona. Ele destaca o desafio físico e mental da modalidade: "Será minha primeira meia maratona, e estou bem ansioso. A corrida é um esporte que, no começo, dói muito, mas é um dos melhores para trabalhar a mente".

Fábio Buzzini colocou uma meta de tempo para a prova: “Meu objetivo é ter concluído entre 1h46”.

A Maratona New Balance de Porto Alegre deve reunir cerca de 25 mil participantes em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. O evento possui selo Elite da World Athletics e contará com a presença do queniano Eliud Kipchoge, um dos maiores maratonistas da história.

Neste ano, a organização apresentou um novo percurso, mais plano e concentrado na região central, com trechos às margens do Guaíba. A trajetória inclui pontos turísticos como Mercado Público, Cais Mauá, Usina do Gasômetro e Estádio Beira-Rio.

A largada da maratona (42 km) está programada para as 7h, no Parque da Redenção, com início antecipado para atletas com deficiência às 6h45. As demais provas terão largada e chegada no Parque Harmonia.

Da premiação de R$ 1 milhão, R$ 90 mil para os campeões gerais, com bônus para brasileiros e possíveis quebras de recordes sul-americanos.