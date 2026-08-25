Rio Preto terá o primeiro 'putting course' de 18 buracos iluminado do Brasil

O Quinta do Golfe Clube inaugura, neste domingo, 30, o Start Putting Course, apresentado como o primeiro putting course de 18 buracos iluminado do Brasil.

Desenvolvido em parceria com a Start Anglo Bilingual School, o novo espaço conta com mais de 2.100 metros quadrados e foi planejado para proporcionar uma experiência leve, divertida e acessível a crianças, famílias, iniciantes e praticantes da modalidade.

O putting é uma das etapas do golfe e consiste em conduzir a bola até o buraco com tacadas de precisão. Por ser uma prática de fácil iniciação, permite que pessoas de diferentes idades tenham contato com o esporte de maneira descontraída e segura.

A inauguração será realizada das 8h às 12h, com uma programação especial que inclui café da manhã exclusivo, clínicas de golfe para crianças, atividades com direito a premiação, música e atrações para toda a família.

Com estrutura iluminada, o Start Putting Course também possibilitará a realização de atividades no período noturno, ampliando as opções de lazer e contribuindo para aproximar novos públicos do universo do golfe.