Rio Preto reúne líderes da natação no 40º Encontro Nacional da UNEN

Rio Preto recebe, entre os dias 12 e 15 de agosto, o 40º Encontro Nacional da Unen (União Nacional das Escolas de Natação), um dos principais eventos voltados à gestão e ao desenvolvimento da natação no Brasil. Realizado no Hilton Garden Inn, no Georgina Business Park, o encontro reúne gestores, profissionais e especialistas de diferentes estados brasileiros, representando escolas que, juntas, atendem mais de 50 mil alunos.

A edição comemorativa marca os 40 anos de realização dos encontros anuais da Unen, que têm como objetivo promover a troca de experiências, a atualização profissional e a evolução das escolas de natação em todo o País. Em Rio Preto, a organização do evento está a cargo da Aquática Escola de Esportes.

A programação do encontro aborda temas que refletem as principais transformações enfrentadas atualmente pelo segmento aquático, incluindo tecnologia, marketing, experiência do cliente, gestão, legislação e tendências internacionais.

Nesta quinta-feira, 13, entre os destaques da programação está Ricardo Arantes, com uma abordagem sobre a união entre tradição e marketing digital, mostrando como estratégias de comunicação podem contribuir para transformar negócios em marcas mais fortes e humanizadas. Mais tarde, Gisele Cunha e Thays Pesarini apresentam informações sobre a participação brasileira na IRSHA 2026, realizada em Portugal, compartilhando tendências e práticas observadas no cenário internacional da natação.

A sexta-feira, 14, será marcada por discussões relacionadas à gestão e à inovação. Ricardo Lemos Prado de Carvalho abordará os impactos da reforma tributária para as escolas de natação e os reflexos da NR-1 nas questões relacionadas à saúde mental no ambiente de trabalho.

Um dos momentos mais aguardados da programação será a participação de Denise Araújo, referência nacional em natação infantil e vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef). Pesquisadora, especialista e uma das precursoras da natação para bebês, Denise discutirá as perspectivas e a evolução da natação infantil diante das mudanças da sociedade e das novas necessidades das famílias.

Entre os temas relacionados à atuação da natação e ao desenvolvimento humano estão ainda a prevenção de afogamentos, o combate à obesidade, a prevenção de doenças mentais e os benefícios da prática esportiva para pessoas com transtorno do espectro autista.

Com quatro décadas de encontros nacionais, a entidade mantém como foco o fortalecimento do setor e a valorização dos profissionais responsáveis pela formação de milhares de crianças, jovens e adultos em todo o Brasil.

(Colaborou Caio Santana)