Rio Preto recebe primeira etapa noturna do Circuito Mais Mulher

As inscrições para a etapa de Rio Preto do Circuito Mais Mulher SP Por Todas foram abertas nesta segunda-feira, 17, no circuitomaismulher.sp.gov.br. A prova será realizada no dia 5 de setembro e terá 3 mil vagas gratuitas para mulheres que quiserem participar da caminhada de 3k ou das corridas de 5k e 10k.

A etapa de Rio Preto será a primeira prova noturna da temporada 2026 do Circuito Mais Mulher. A edição deste ano conta com dez etapas em diferentes regiões do Estado, sendo cinco diurnas e cinco noturnas – uma das novidades da programação. A proposta é ampliar as possibilidades de participação e levar a iniciativa a cada vez mais mulheres paulistas.

Promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, o Circuito Mais Mulher oferece percursos para diferentes perfis e níveis de condicionamento físico e é destinada a mulheres adultas e adolescentes a partir de 15 anos.

A etapa também contará com a participação da Secretaria de Políticas para a Mulher, por meio do Ônibus SP Por Todas, que levará informações e orientações sobre os serviços disponíveis na rede de atendimento às mulheres. A parceria reforça a integração entre esporte e políticas públicas de proteção, acolhimento e promoção da autonomia feminina.

Além da experiência esportiva, as participantes receberão gratuitamente um kit com camiseta, viseira, gym sack, número de peito e chip de cronometragem. Ao final da prova, todas receberão medalha de participação, além de frutas e isotônico.

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