Rio Preto recebe Copa Estadual de Ginástica Artística com mais de 450 atletas

Abrindo o calendário de maio das competições da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, a Copa de Ginástica Artística chega a Rio Preto para a 14ª edição. A competição acontece neste fim de semana, dias 2 e 3 de maio, no Centro Regional de Eventos. É a primeira vez que o município sedia a competição.

Estão confirmados 492 atletas com idade entre 8 e 16 anos de 47 entidades de todo o Estado de São Paulo, que competem por medalhas nas provas de salto sobre a mesa, trave de equilíbrio e solo, no feminino, e solo, salto sobre a mesa e barra fixa, no masculino. As disputas acontecem no sábado, a partir das 8h30, e no domingo, a partir das 8h, no Centro Regional de Eventos, que fica na avenida José Munia.

As disputas envolvem categorias A, B e C, tanto no feminino quanto no masculino, e têm como objetivo incentivar a prática da modalidade e promover a integração entre os participantes.

A Copa de Ginástica Artística é a primeira do naipe de copas da Sesp em 2026. Além dela, o calendário prevê as copas de ginástica rítmica, vôlei, basquete, futsal e handebol, todas marcadas para novembro.

Serviço

14ª Copa de Ginástica Artística

Quando:

Sábado, 2, competições femininas (A e B), a partir das 8h30

Sábado, 2, abertura oficial às 18h

Domingo, 3, competições masculinas e feminino C, a partir das 8h

Local: Centro Regional de Eventos – Avenida José Munia, 5650, Nova Redentora – São José do Rio Preto

Entrada gratuita