Rio Preto recebe Campeonato Brasileiro de kung fu neste sábado

Rio Preto recebe, neste sábado, 2, o Campeonato Brasileiro FEI Hok Phai de kung fu wushu 2026. As disputas começam às 8h30, no Ginásio de Esportes Antônio Carlos Montanhez, com entrada gratuita para o público.

O evento reúne cerca de 120 atletas de diversas cidades, como Rio Preto, Catanduva, Matão, São Paulo, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Salto e Belo Horizonte. A expectativa é de público em torno de 500 pessoas ao longo do dia.

A competição é realizada desde a década de 1980 e volta a Rio Preto após mais de dez anos — a última edição no município ocorreu em 2013. O campeonato contempla diferentes categorias da modalidade, com disputas que envolvem técnica, precisão e desempenho.

Campeonato Brasileiro FEI Hok Phai de kung fu wushu 2026

Data: neste sábado, 2

Horário: a partir das 8h30

Local: Ginásio de Esportes Antônio Carlos Montanhez

Endereço: Av. Nossa Sra. da Paz, 1600 - Jardim Alto Alegre,

Entrada: gratuita