SÉRIE A3
Rio Preto perde em casa para a Portuguesa Santista e precisa vencer por dois gols para conseguir acesso
O Jacaré, comandado pelo técnico João Santos, não conseguiu segurar o ataque da Portuguesa Santista, que teve a melhor campanha da A3; Rio Preto precisa agora vencer para subir à A-2
por Da Redação
Publicado em 12/04/2026 às 03:00Atualizado em 12/04/2026 às 11:51
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