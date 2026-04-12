SÉRIE A3

Rio Preto perde em casa para a Portuguesa Santista e precisa vencer por dois gols para conseguir acesso

O Jacaré, comandado pelo técnico João Santos, não conseguiu segurar o ataque da Portuguesa Santista, que teve a melhor campanha da A3; Rio Preto precisa agora vencer para subir à A-2

por Da Redação
Publicado em 12/04/2026 às 03:00Atualizado em 12/04/2026 às 11:51
Lucas Xavier comemora após bater o goleiro Léo Lopes do Jacaré (Reprodução/YouTube)
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Lucas Xavier comemora após bater o goleiro Léo Lopes do Jacaré (Reprodução/YouTube)
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O Rio Preto foi derrotado em casa por 1 a 0 pela Portuguesa Santista no jogo de ida da semifinal do Paulista da Série A3, disputado no estádio Anísio Haddad, na tarde de sábado, 11. Em um confronto equilibrado e de poucas oportunidades claras, a equipe visitante foi mais eficiente e saiu em vantagem na briga pelo acesso.O primeiro tempo foi marcado

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