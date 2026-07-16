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PENÁPOLIS

Rio Preto inicia os Jogos Regionais

por Da Redação
Publicado em 15/07/2026 às 21:02Atualizado em 15/07/2026 às 21:02
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Escola Harume Kubota da Silva, onde delegação ficará em Penápolis (Reprodução)
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Escola Harume Kubota da Silva, onde delegação ficará em Penápolis (Reprodução)
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Rio Preto será representada por 521 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio, na 68ª edição dos Jogos Regionais, que será disputada entre hoje e 26 de julho, em Penápolis. É a maior delegação da 6ª Região Esportiva do Estado. O município competirá em 44 modalidades, nas categorias sub-13, sub-14, sub-20, sub-21 e adulto. Durante a competição, a delegação ficará alojada na Escola Municipal Professora Harume Kubota da Silva.

Atual campeã geral dos Jogos Regionais, Rio Preto busca conquistar o 26º título consecutivo de sua história na competição. Na edição de 2025, o município terminou na primeira colocação com 311 pontos. Araçatuba foi vice-campeã, com 240 pontos, enquanto Votuporanga ficou em terceiro lugar, com 198.

A estrutura de apoio rio-pretense inclui transporte, alojamento, alimentação, enfermagem, fisioterapia, segurança, motoristas, lavanderia, limpeza e equipe técnica.

(Colaborou Caio Santana)