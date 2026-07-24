Rio-pretenses vão competir em SP

Rio Preto estará representada neste domingo, 26, por quatro atletas na elite da Nike SP City Marathon, uma das principais provas de corrida de rua do Brasil. São três corredores da Arpa (Associação Riopretense Pró Atletismo) e um da equipe Cozimax/CH Runners. O evento reunirá cerca de 32.300 inscritos nas distâncias de 21,1 km e 42,2 km.

A largada da prova será às 5h15, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. O percurso passará por 18 bairros da região central da capital paulista, incluindo a desafiadora Avenida 23 de Maio, a região do Parque Villa-Lobos e a USP.

Pela Arpa, sob o comando do treinador Peter Camargo, Victor Andrade vai encarar o desafio da maratona (42 km), enquanto Gilmar Lopes e Matheus Xavier buscam o pódio na meia maratona (21 km). O trio integra o projeto Arpa/Smel Correndo Para o Futuro. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, disponibiliza treinamento gratuito de atletismo para crianças e adolescentes na pista do complexo do Eldorado.

Ademir de Oliveira, da equipe Cozimax Feras CH Runners, disputará a meia maratona e tem como meta completar o percurso de 21 km em 1 hora e 9 minutos.

Segundo Peter, além da busca por medalhas, a presença da equipe rio-pretense em um evento de grande porte destaca o esporte como um motor de transformação social. A atuação dos atletas de elite serve de espelho para os jovens do projeto, provando que as oportunidades e a dedicação abrem portas para grandes conquistas.