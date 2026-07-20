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COPA DO MUNDO

Rio-pretenses comemoram bicampeonato mundial da Espanha

Comunidade espanhola de Rio Preto celebrou o título histórico em evento realizado na Plaza de España, com festa marcada por emoção, confraternização e valorização das tradições

por Caio Santana*
Publicado em 20/07/2026 às 13:51Atualizado em 20/07/2026 às 14:10
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Rio-pretenses acompanhando a final da Copa do Mundo de 2026 na Casa de España (Divulgação)
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Rio-pretenses acompanhando a final da Copa do Mundo de 2026 na Casa de España (Divulgação)
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Centenas de torcedores se reuniram na Plaza de España, localizada em frente ao Plaza Avenida Shopping, em Rio Preto, para acompanhar a final da Copa do Mundo, neste domingo, 19. E o grupo vibrou muito com a vitória espanhola na prorrogação, por 1 a 0, com gol decisivo de Ferran Torres.

Com uma forte comunidade espanhola, Rio Preto foi palco de uma grande celebração entre espanhóis e descendentes. Mais de 300 pessoas acompanharam a decisão e festejaram a conquista mundial.

O evento contou com distribuição gratuita de pipoca para os presentes. A programação foi organizada pela Casa de España, que recebeu famílias, amigos e admiradores da seleção espanhola para acompanhar a partida.

Segundo o presidente da Casa de España, Amaury Hernandes, a comemoração foi marcada pela tranquilidade e pelo entusiasmo dos participantes. "Tinha bastante gente, com pipoca gratuita aos presentes, venda de bebida e churrasco, estava muito bom. Foi uma festa tranquila, mas com muita alegria", afirmou.

Para muitos participantes, o momento representou mais do que uma vitória esportiva. A conquista reforçou a participação e a preservação das tradições espanholas entre as famílias que ajudaram a construir a história de Rio Preto.

Araguaí Garcia, nascido em Rio Claro, de família espanhola e cidadão espanhol, destacou a importância do título para a comunidade. "Uma grande emoção. Foi uma consolidação da interação entre os espanhóis e descendentes de espanhóis que ajudaram a construir nossa cidade. E somos muito gratos a essa terra que nos abraça e se junta a nós nessa paixão e alegria pelo título de campeões mundiais", declarou.

A festa se estendeu após o apito final, com aplausos, bandeiras, músicas e comemorações que tomaram conta do local.