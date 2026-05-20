Rio-pretense representa o Brasil em Sul-Americano Master de Levantamento de Peso

O atleta rio-pretense Rogério Ricardi, de 55 anos, embarca no próximo dia 26 de maio rumo a El Salvador para representar o Brasil no Campeonato Sul-Centro-Americano e Caribe Master de Levantamento de Peso Olímpico. A competição será realizada entre os dias 27 e 31 de maio e reunirá mais de 250 atletas master, entre homens e mulheres, de 21 países.

Único brasileiro confirmado no torneio, Rogério disputará a categoria até 65 quilos no grupo de idade entre 54 e 59 anos. Experiente na modalidade, ele chega ao campeonato em busca do seu sétimo título Sul-Americano Master, consolidando uma trajetória marcada pela dedicação ao esporte e pelos resultados expressivos em competições internacionais.

Rogério Ricardi segue como referência regional e nacional no levantamento de peso master, levando o nome de Rio Preto e do Brasil para importantes competições internacionais. A expectativa é para um bom resultado na competição.

A preparação física do atleta teve apoio da nutricionista Isabela Guimarães e das marcas Vitally Indústria de Aparelhos Ginástica, Henrique Mello Advocacia Tributária, Crossfit Two Hold, Áudibel SP, Center Roll Rolamentos, Academia D’One e Max Muscle Rio Preto e Instituto Clínica Concept.

(Colaborou Caio Santana)