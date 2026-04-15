Rio-pretense participa da maratona de Boston, uma das mais tradicionais do mundo

O atleta e empresário Rangel Rodrigues, de Rio Preto, conquistou um feito de destaque no esporte: garantiu vaga para disputar a Maratona de Boston, uma das provas mais prestigiadas e tradicionais do atletismo mundial, que acontece na próxima segunda-feira, 20, nos Estados Unidos.

A classificação veio após um excelente desempenho na SP City Marathon, onde Rangel conquistou a segunda colocação em sua categoria, assegurando o índice necessário para participar da prova americana.

Com uma história sólida no esporte, Rangel pratica triathlon desde 2006 e acumula números expressivos: são 12 participações em provas de Ironman, incluindo quatro edições do Campeonato Mundial no Havaí (Kona), além de 22 competições de Ironman 70.3. Em 2018, subiu ao pódio em um campeonato mundial da modalidade, consolidando sua presença entre atletas de alto nível no cenário do endurance.

Além das competições, ele também atua como profissional da área. Formado em Educação Física com especialização em treinamento para esportes de resistência, Rangel é responsável pela RR Treinamento Esportivo, assessoria que desenvolve programas personalizados para atletas de triathlon, corrida, ciclismo e natação.

Realizada desde 1897, a Maratona de Boston chega à sua 130ª edição em 2026, sendo considerada uma das mais antigas e seletivas do mundo. Diferente de outras grandes maratonas, não há sorteio aberto: os atletas precisam atingir índices rigorosos de tempo para garantir participação. A prova é considerada uma das mais tradicionais e cobiçada entre corredores do mundo todo, o que tornam as vagas mais concorridas.

Para a edição de 2026, 33.249 atletas qualificados enviaram inscrição durante o período oficial. Destes, 24.362 foram aceitos. Neste ano, o chamado "cut-off", tempo extra que os corredores precisaram correr abaixo do índice oficial para garantir a vaga, surpreendeu. O corte foi de 4min34s mais rápido que o tempo de qualificação exigido.

O percurso é conhecido por sua dificuldade, com trechos de descida no início e subidas desafiadoras ao longo da prova, exigindo alto nível de preparo físico e mental. A chegada acontece na icônica Boylston Street, no centro de Boston, e mantém tradições como a entrega da coroa de oliveira aos finalistas. A prova reúne corredores de elite de diversos países, tornando-se um dos eventos mais importantes do calendário esportivo internacional.