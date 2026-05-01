Rio-pretense Gil Cunha conquista pentacampeonato de supino no Arnold Classic South America

Pelo 5º ano consecutivo, a fisiculturista Gil Cunha conquistou o título da categoria supino equipado master 2 até 75 kg no Arnold Classic South America, um dos mais prestigiados eventos de fisiculturismo e esportes de força do mundo.

Especialista em provas de supino, Gil dominou mais uma vez sua categoria, competindo nos formatos raw (sem equipamentos) e equipado, demonstrando alto nível técnico, força e consistência competitiva. O resultado reforça não apenas sua hegemonia na competição, mas também sua posição entre as principais atletas de força do cenário global.

Com 30 anos de carreira, Gil Cunha acumula títulos nacionais e internacionais, além de recordes expressivos no powerlifting.

Fora das plataformas, Gil também se destaca como inspiração para novas gerações, incentivando principalmente mulheres a ingressarem em modalidades de força e alta performance. “Cada conquista é resultado de muito trabalho, dedicação e amor pelo esporte. Representar o Brasil em um palco como o Arnold é sempre uma honra”, destaca a atleta.