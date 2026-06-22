Rio-pretense de 12 anos conquista vice-campeonato em Copa do Mundo de Patins na Itália

A patinadora rio-pretense Joana Caroline Tavares Melo, de apenas 12 anos, conquistou o vice-campeonato da World Cup Roller Freestyle 2026, uma das principais competições internacionais da modalidade, disputada em Óstia, na região metropolitana de Roma, na Itália. Outros três representantes da região também participaram da competição.

Na categoria Junior Women’s Park, Joana garantiu vaga na final após avançar na quarta colocação das eliminatórias. Na decisão, elevou o nível de suas manobras e somou 72,53 pontos, resultado que lhe garantiu a medalha de prata entre as melhores atletas juniores do mundo. O título ficou com a japonesa Ruka Teruya, que marcou 74,50 pontos.

Na mesma categoria, Alice Alves Soares, de 10 anos, ficou com o quinto lugar, com nota 65,20. Yohanna Martins Santa Fé, 13 anos, ficou na sétima posição, com 64.

No masculino, a região teve como representante Anthony Santa Fé, 12 anos. Ele chegou à final do Junior Men's Park e ficou na oitava posição, com nota 54,73.

Evolução

O resultado de Joana confirma a evolução da atleta, que vem acumulando conquistas importantes no cenário nacional e internacional. Em maio, Joana já havia conquistado o título do Campeonato Brasileiro da modalidade, em Brasília.

“Estou muito feliz. Foi uma experiência incrível competir com atletas de vários países e conseguir subir ao pódio em uma competição tão importante. Entrei na final determinada a fazer minha melhor volta e deu certo. Agora volto ainda mais motivada para os próximos desafios”.

Sem muito tempo para comemorar, a atleta já inicia a preparação para a Taça Brasil, competição marcada para o início de julho e que vale vaga para o Campeonato Mundial, programado para outubro, no Paraguai.

“Essa medalha mostra que todo o esforço dos treinos está valendo a pena. Vou continuar trabalhando forte porque meu objetivo agora é conquistar a vaga para representar novamente o Brasil no Mundial”.

A World Cup Roller Freestyle é organizada pela World Skate e reúne atletas de diversos países, sendo considerada uma das competições mais importantes do calendário internacional da modalidade.