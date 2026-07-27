Rio-pretense conquista cinturão internacional em evento de luta em São Paulo

O atleta rio-pretense Jorge Augusto Prado de Melo conquistou, na noite do último sábado, 25, o cinturão do Cuba Fight International, evento de luta realizado em São Paulo. Em sua estreia em competições internacionais, o lutador representou o Brasil e a região no boxe, garantindo o título na categoria até 60 quilos.

A disputa foi contra o argentino Martino Faga e estava prevista para três rounds. No entanto, o confronto foi encerrado ainda no segundo round por nocaute técnico. Após sofrer a pressão do brasileiro, o adversário passou mal durante a luta e vomitou, levando o árbitro a interromper o combate e declarar a vitória de Jorge.

Segundo o atleta, a estratégia foi iniciar a luta de forma cautelosa, estudando o estilo do adversário no primeiro round. Já na segunda etapa, ele intensificou os ataques, aplicando golpes mais fortes e dominando o combate até a interrupção.

Após a vitória, o atleta comemorou a conquista e destacou o sentimento de dever cumprido. “É uma sensação muito boa, uma sensação de dever cumprido. Sentir que todo o treino e esforço valeram a pena. Quando eu vi que a luta acabou ali, ainda não tinha caído a ficha de que eu tinha ganhado. Mas, quando o juiz ergueu a minha mão, foi um sentimento muito bom explodindo no peito, aquele sentimento de que eu consegui. Foi uma felicidade enorme”, afirmou.