Rio-pretense conquista a 'mandala' em edição recordista da Maratona de Londres

O esporte de Rio Preto alcançou um patamar inédito no dia 26 de abril. Enquanto o mundo acompanhava a quebra de recordes históricos na Maratona de Londres, uma atleta da cidade escrevia seu nome na galeria da elite do atletismo amador global ao se tornar a precursora local a conquistar a cobiçada medalha Six Star Finisher.

A maratonista Fabiana Batista celebra exatamente 10 anos de dedicação às provas de 42,195 km. O fechamento desse ciclo de uma década ocorreu com a conquista da "Mandala", prêmio concedido apenas àqueles que completam o circuito das Abbott World Marathon Majors (WMM), que inclui as maratonas de Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York.

A Maratona de Londres de 2026 não foi apenas o palco dessa conquista pessoal, mas um marco para o atletismo mundial. A edição foi classificada por especialistas como a que "redefiniu os limites humanos", registrando novos recordes mundiais tanto na categoria masculina quanto na feminina.

Além do alto desempenho da elite, a prova bateu o recorde histórico de concluintes, consolidando-se como uma das maiores celebrações esportivas do planeta. Entre rostos conhecidos na multidão, o ex-piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel também fez sua estreia na distância, completando o percurso em menos de 3 horas.

Para Fabiana, maratonista de Rio Preto, cruzar a linha de chegada em Londres foi o passo final de uma jornada de disciplina e superação.

"Foi uma emoção muito difícil de colocar em palavras. Essa conquista representa anos de dedicação e de muitos desafios superados ao longo do caminho. Poder levar o nome de Rio Preto e da nossa região para uma prova internacional tão importante me enche de orgulho e gratidão", disse, em entrevista exclusiva ao Diário da Região.

As World Marathon Majors representam o ápice para corredores amadores e profissionais, e trazer esse título para o interior paulista reforça o crescimento do esporte na região.