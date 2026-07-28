Rafael Tamarindo, do Mirassol, é convocado para ser o preparador físico da Seleção Brasileira Sub-20

O preparador físico Rafael Tamarindo, do Mirassol, foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20, comandada pelo treinador Paulo Vitor. O convite veio diretamente do treinador. O Brasil enfrenta a Bolívia, na Granja Comary, em dois amistosos no próximo mês, dias 9 e 12 de agosto.

Tamarindo é nascido em Mirassol e tem quase 20 anos de dedicação ao clube com mais de 500 partidas oficiais. Segundo o Leão, ele é "um dos pilares da construção da história recente e vitoriosa do Leão. A convocação do profissional para representar as cores do Brasil reforça a credibilidade conquistada no cenário nacional pela seriedade do trabalho realizado".

Quando criança, Tamarindo chegou a ser mascotinho do Leão, entrando com o time principal em partidas disputadas na cidade e jogou nas categorias de base da equipe. No clube, começou como estagiário da preparação física, fez carreira e participou das principais campanhas do clube: a chegada e consolidação no cenário estadual, bicampeonato brasileiro (Séries D e C), vice-campeonato da Série B, campanha memorável na estreia da Série A, terminando em 4º lugar com classificação inédita para a Libertadores.

"Uma caminhada de quase duas décadas no Leão, onde viveu diferentes realidades, participou ativamente do crescimento do time, sempre acreditando no trabalho realizado pelo clube. Tamarindo é voz ativa nos treinos e no dia a dia no CT", afirmou em nota o Mirassol.

"É um momento indescritível, de muita emoção, receber essa convocação é motivo de muita alegria e gratidão. Gratidão a Deus, à família, ao clube, aos funcionários, à diretoria. E é um momento muito especial na minha carreira e um grande reconhecimento de tudo o que o clube vem construindo ao longo de todo esse tempo. É uma honra poder representar o país e representar esse grande clube que é o Mirassol."