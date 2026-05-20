Pressionado, Santos pega o San Lorenzo na Vila Belmiro

Ainda sem vencer na Copa Sul-Americana e sob o risco de eliminação antecipada, o Santos enfrenta uma autêntica decisão nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. Lanterna do Grupo D com três pontos, a equipe do técnico Cuca terá a missão de conquistar a primeira vitória justamente em cima do San Lorenzo, adversário que lidera a chave.

Além do peso pela campanha ruim e a desconfiança da torcida, o time da Baixada tem ainda mais obstáculo a superar. Convocado por Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar não deve mais atuar pelo Santos. Com um edema na panturrilha direita, a ideia é que ele passe a semana se recuperando até a sua apresentação na Granja Comary, programada para o dia 27 de maio.

Sem tempo para lamentar, Cuca trabalha para tornar a sua equipe competitiva em um duelo que somente a vitória tem serventia. Sem Neymar como referência técnica, a ideia é montar um time agressivo quando tiver a posse de bola, mas também consistente na marcação.

Com Luan Peres fora, sofreu uma concussão após pancada na cabeça na derrota para o Coritiba, Cuca pode ter mais desfalques. O volante Gustavo Henrique sentiu o adutor direito e não tem presença confirmada. Completando a lista, o lateral-esquerdo Escobar, com dores na coxa esquerda, depende de reavaliação.

A campanha santista até aqui preocupa o torcedor. Em quatro partidas disputadas, o Peixe somou apenas três empates e uma derrota. A falta de eficiência ofensiva tem sido um dos principais problemas do Santos, que marcou apenas três gols em quatro rodadas. Assim, Gabigol deve ser a referência na frente com Rollheiser e Barreal atuando mais soltos.

Do outro lado, o San Lorenzo chega embalado pela possibilidade de encaminhar a classificação (contabiliza seis pontos). O clube chega sem a pressão de um resultado imediato e aposta na força defensiva e na experiência de seus jogadores para complicar a vida do Santos.

Completando a classificação do Grupo D, Deportivo Cuenca, vice-líder com cinco pontos, também entra em campo nesta quarta-feira e recebe o Deportivo Recoleta (no terceiro posto com quatro empates em quatro confrontos) para se manter na luta pelo primeiro lugar.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X SAN LORENZO

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frias e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

SAN LORENZO - Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Montenegro, De Ritis e Giulli; Cuello, Auzmendi e Reali. Técnico: Gustavo Alvarez.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).