Atleta de Rio Preto conquista título brasileiro e mira desafio nos Estados Unidos

Neste domingo, 14, Pedro Henrique Pedretti conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Competindo entre atletas de 13 anos, usando a faixa verde e contra alguns participantes com idades superiores, Pedro mostrou personalidade durante toda a competição e confirmou o bom momento que vive na carreira esportiva.

O Campeonato Brasileiro é considerado uma das disputas mais importantes do calendário da modalidade, reunindo atletas de diversas partes do país em busca de destaque e reconhecimento no cenário nacional e internacional. Com o resultado positivo, Pedro Henrique volta suas atenções para um novo desafio internacional. O próximo compromisso será o Pan Kids, competição que será realizada nos Estados Unidos e que reúne alguns dos principais jovens talentos do jiu-jitsu mundial.

O objetivo é representar Rio Preto e o Brasil da melhor maneira possível diante de adversários de diferentes países. Agora, com a medalha de ouro no peito e a confiança renovada, o jovem rio-pretense inicia a contagem regressiva para o próximo desafio. A expectativa é de que a experiência internacional seja mais um capítulo importante em uma trajetória que já começa a colecionar títulos e grandes conquistas.