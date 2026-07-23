Patinadores de Rio Preto são convocados para o Mundial de Roller Freestyle

Quatro atletas de Rio Preto foram convocados para integrar a seleção brasileira de Roller Freestyle no World Skate Games, principal competição mundial da modalidade. Joana Caroline Tavares, Anthony Martins, Yohanna Martins e Alice Alves representarão o Brasil na categoria Junior.

O campeonato será realizado entre os dias 2 e 18 de outubro, em Assunção, capital do Paraguai, e reunirá os melhores patinadores do mundo em diferentes modalidades dos esportes sobre rodas.

Joana e Anthony foram convocados na categoria street e park. Yohanna foi chamada na categoria street e Alice na park.

A convocação dos quatro rio-pretenses reforça o destaque da cidade na formação de atletas de alto rendimento no Roller Freestyle. A presença dos competidores na seleção brasileira é resultado do desempenho obtido em competições nacionais e do trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

Além da oportunidade de disputar um título mundial, a participação no World Skate Games representa um importante passo na carreira dos jovens atletas, que terão a chance de competir contra os principais nomes da categoria Junior.