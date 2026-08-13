Patinadora de Rio Preto participará de Circuito de Roller Freestyle em Guarulhos

Após ser convocada para defender a Seleção Brasileira, a rio-pretense Joana Caroline Tavares Melo, de 12 anos, volta às pistas neste fim de semana, dias 15 e 16 de agosto, para a disputa da segunda etapa do Circuito Paulista de Roller Freestyle. A competição será realizada no Ginásio Fioravante Iervolino, em Guarulhos. Líder da competição após vencer a etapa de abertura, disputada em março, a atleta segue firme em busca do tricampeonato paulista. O estadual de 2026 será finalizado em novembro, com a realização da terceira e última etapa, oportunidade em que serão definidos os campeões do ranking da temporada.

A etapa de Guarulhos ganha ainda mais peso na preparação da jovem patinadora. O torneio servirá como um importante teste de alto nível antes de seu maior compromisso no ano: o World Skate Games 2026, o Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá entre os dias 4 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Convocada pela Confederação Skate Brasil (CSB) para integrar a equipe verde-amarela, Joana representará o país nas modalidades Street e Park.

"Cada competição neste momento é fundamental para ajustar os detalhes e manter o ritmo de prova. Ganhar a primeira etapa foi muito importante, e agora o foco é fazer um bom campeonato em Guarulhos, buscar mais um pódio para o ranking paulista pra chegar da melhor forma para o Mundial", destaca Joana. Com uma temporada consistente e resultados expressivos dentro e fora do país, a promessa rio-pretense reafirma sua posição de destaque na nova geração do patins de alta performance.

Joana conta com patrocínio da World Games, Timboré Acqua e Fitness, Instituto Giuliano Finimundi Verdi, Rodobens Consórcio, Vasconcellos Odontologia, Echo Skates, Lacofort Corretora, VT Autocenter, eusoquerofotografar, Método Vibramente, Marcão Imports e Colégio Invictus. A atleta também recebe apoio do Instituto Stefanini, Wizard Rio Preto, Lauana Personal Trainer, Assessiva Comunicação, Skyfit Damha, Drades Pads, TRT Travel e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Preto.