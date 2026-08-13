Patinadora de Rio Preto participará de Circuito de Roller Freestyle em Guarulhos
De olho no Mundial do Paraguai, Joana Caroline disputa segunda etapa do Paulista neste final de semana para tentar se consolidar na liderança do ranking
Após ser convocada para defender a Seleção Brasileira, a rio-pretense Joana Caroline Tavares Melo, de 12 anos, volta às pistas neste fim de semana, dias 15 e 16 de agosto, para a disputa da segunda etapa do Circuito Paulista de Roller Freestyle. A competição será realizada no Ginásio Fioravante Iervolino, em Guarulhos. Líder da competição após vencer a etapa de abertura, disputada em março, a atleta segue firme em busca do tricampeonato paulista. O estadual de 2026 será finalizado em novembro, com a realização da terceira e última etapa, oportunidade em que serão definidos os campeões do ranking da temporada.
A etapa de Guarulhos ganha ainda mais peso na preparação da jovem patinadora. O torneio servirá como um importante teste de alto nível antes de seu maior compromisso no ano: o World Skate Games 2026, o Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá entre os dias 4 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Convocada pela Confederação Skate Brasil (CSB) para integrar a equipe verde-amarela, Joana representará o país nas modalidades Street e Park.
"Cada competição neste momento é fundamental para ajustar os detalhes e manter o ritmo de prova. Ganhar a primeira etapa foi muito importante, e agora o foco é fazer um bom campeonato em Guarulhos, buscar mais um pódio para o ranking paulista pra chegar da melhor forma para o Mundial", destaca Joana. Com uma temporada consistente e resultados expressivos dentro e fora do país, a promessa rio-pretense reafirma sua posição de destaque na nova geração do patins de alta performance.
Joana conta com patrocínio da World Games, Timboré Acqua e Fitness, Instituto Giuliano Finimundi Verdi, Rodobens Consórcio, Vasconcellos Odontologia, Echo Skates, Lacofort Corretora, VT Autocenter, eusoquerofotografar, Método Vibramente, Marcão Imports e Colégio Invictus. A atleta também recebe apoio do Instituto Stefanini, Wizard Rio Preto, Lauana Personal Trainer, Assessiva Comunicação, Skyfit Damha, Drades Pads, TRT Travel e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Preto.