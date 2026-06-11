Sabe tudo de Copa? Participe do Bolão do Diário
Conheça as regras, confira as informações e se divirta palpitando nos jogos do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá
A Copa do Mundo começou e, junto com a expectativa pelos jogos, chega também a oportunidade para os torcedores colocarem seus conhecimentos futebolísticos à prova. O Diário da Região promove o Mestre dos Palpites, um bolão especial que promete tornar cada partida do Mundial ainda mais emocionante.
A participação é simples, gratuita e aberta ao público. Para entrar na disputa, basta realizar um cadastro rápido na plataforma do concurso. Após a inscrição, os participantes poderão registrar seus palpites para os confrontos da Copa do Mundo e acompanhar de perto o desempenho no ranking geral da competição.
A dinâmica de pontuação valoriza tanto a capacidade de prever o vencedor, quanto a precisão dos resultados. Quem acertar apenas o resultado final da partida, indicando corretamente o time vencedor ou o empate, receberá um ponto na classificação. Já os participantes que acertarem exatamente o placar do jogo ganharão três pontos, aumentando as chances de subir posições na tabela.
Antes de a bola rola, o palpite pode ser alterado. Após o apito inicial, no entanto, não será mais possível alterar o placar.
Agora é hora de reunir os conhecimentos sobre futebol, confiar na intuição e mostrar quem realmente entende do assunto. Faça seu cadastro, registre seus palpites e entre na corrida pelo topo do ranking do Mestre dos Palpites.