Palmeiras faz valer expulsão dupla do Vitória, goleia e aumenta vantagem na liderança

O Palmeiras voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro, batendo o Vitória por 4 a 0 no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada, nesta quarta-feira. Mauricio, Fabiano Souza (contra), Jhon Arias e Ramon Sosa fizeram os gols. O protagonista da partida, contudo, foi o árbitro Alex Gomes Stefano.



Entre o apito final do primeiro tempo e a ida de fato ao vestiário, o juiz demorou três minutos, e não foi pela distância Ele não conseguiu evitar ouvir as reclamações do Vitória após ter expulsado dois jogadores do time da casa em três minutos.



O jogo não tinha demonstrado grande qualidade de nenhum dos lados até então, ainda que com mais volume de jogo palmeirense. As reclamações começaram com uma cotovelada de Mauricio, que recebeu amarelo, ainda antes da dupla expulsão dos rubro-negros. Com mais espaço, o Palmeiras teve tranquilidade para abrir o placar e até ampliar.



O resultado deixa os palmeirenses com 47 pontos na liderança. O empate do Flamengo com o Internacional, também nesta quarta-feira, ajuda a equipe alviverde a abrir oito pontos de vantagem sobre os cariocas, que ocupam a segunda posição. O Vitória é 13º, com 26 pontos.



Antes dos lances capitais do primeiro tempo, o Palmeiras não se intimidou pelo Barradão nos minutos iniciais e tentou impor o ritmo do jogo. O Vitória reagiu e também demonstrou que poderia pressionar, principalmente pelo alto.



Apesar de duas chances que saíram rente às traves dos dois times e maior volume ofensivo do Palmeiras, a partida estava amarrada no meio de campo, com muitas disputas físicas. Foi por volta de 25 minutos que o árbitro Alex Gomes Stefano virou protagonista do jogo.



A primeira controvérsia foi quando Mauricio atingiu o cotovelo em Cacá, na tentativa de proteger a bola. Stefano aplicou o amarelo, sob protesto do Barradão. Minutos depois, o zagueiro parou um ataque palmeirense com um carrinho em Jhon Arias. O árbitro sequer sinalizou falta.



Entretanto, o VAR comandado por Marco Aurelio Fazekas Ferreira chamou o juiz, que foi à cabine. Ao rever a imagem e constatar que a sola da chuteira de Cacá atingiu a canela de Arias, Stefano aplicou o cartão vermelho direto.



Luan Cândido reagiu com gesto de roubo, o que fez com que o VAR chamasse Stefano novamente. O árbitro acabou por expulsar mais um jogador do Vitória, que saiu aplaudindo em ironia. Jair Ventura levantou o cotovelo na beira do gramado, em alusão ao lance anterior, de Mauricio.



Com dois a mais, o Palmeiras teve facilidade para trocar passes nos vazios deixados pelo Vitória. Aos 45 minutos, Murilo, subindo pela direita no esquema de três zagueiros, encontrou Arias no meio. O colombiano desconcertou a defesa baiana com um toque de calcanhar para Mauricio. Na entrada da área, o meia apenas dominou e abriu o placar com um chute forte.



Ainda antes de o primeiro tempo acabar, o Palmeiras ampliou. Novamente em troca fácil, Marlon Freitas enfiou a bola para Ramon Sosa. O camisa 19 tentou cruzar para a pequena área, onde não havia outro atacante. Não precisou. Fabiano Souza tentou afastar, mas tropeçou na bola e fez contra, já aos 50.



Abel Ferreira abdicou da linha de três zagueiros na volta do intervalo e promoveu o retorno de Flaco López, após o vice na Copa do Mundo com a Argentina. Jair Ventura também mudou o time, mas não havia como equiparar o adversário com desvantagem numérica.



Em rara chegada do Vitória, Carlos Miguel mostrou ter superado a falha contra o Atlético-MG. O goleiro palmeirense fez defesa plástica em pancada de Pochettino na entrada da área.



Sem precisar acelerar, o Palmeiras fez o terceiro. Piquerez tocou para Arias na entrada da área. Desta vez, o camisa 11 deu um toque de calcanhar para si mesmo, abrindo espaço e chutando cruzado na saída de Lucas Arcanjo. O goleiro ainda tocou na bola, mas não impediu o gol, aos 24 minutos do segundo tempo.



Entre gritos irônicos de "é campeão", "olé" e ofensas ao juiz, a torcida do Vitória assistiu ao Palmeiras praticamente treinar no restante da etapa complementar. Jair Ventura, atônito, mal olhava para o campo.



Lucas Arcanjo também não viu quando Ramon Sosa cobrou falta com uma pancada para fazer o quarto gol do Palmeiras. Antes de transformar a vitória em goleada, o atacante "chorou" a Piquerez para que o uruguaio lhe desse a cobrança. Foi também o gol que credenciou o time de Abel Ferreira ao melhor ataque do Brasileirão, com 38 bolas na rede.



Agora o Palmeiras se volta para a Copa do Brasil, pela qual entra em campo em casa pelo jogo de ida diante do Fortaleza, no domingo, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, às 21h, o Vitória visita o Athletico-PR, também pelas oitavas de final da competição.



FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 0 X 4 PALMEIRAS



VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Jamerson), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas (Walace), Emmanuel Martínez (Zé Vitor) e Matheuzinho (Diego Tarzia); Renê (Tomás Pochettino). Técnico: Jair Ventura.



PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez (Khellven) e Alexander Barboza (Lucas Evangelista); Allan, Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Mauricio (Flaco López), Jhon Arias (Vitor Roque) e Piquerez; Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.



GOLS - Mauricio, aos 45, e Fabiano Souza (contra), aos 50 minutos do 1º tempo; Jhon Arias, aos 24, e Ramon Sosa, aos 38 minutos do 2º tempo.



CARTÕES AMARELOS - Emmanuel Martínez, Fabiano Souza e Brítez; Marlon Freitas e Mauricio.



CARTÕES VERMELHOS - Cacá e Luan Cândido.



ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).



PÚBLICO - 14.680 presentes.



RENDA - Não fornecida.



LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).