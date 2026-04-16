Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal pela Libertadores

O Palmeiras finalizou na manhã desta quarta-feira (15), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Sporting Cristal-PER, nesta quinta (16), às 19h, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Libertadores – na estreia da competição continental, no último dia 8, o Verdão empatou com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa.

Após ativação muscular no centro de excelência e veiculação de um vídeo feito pela comissão técnica, os jogadores foram a campo e aprimoraram dinâmicas táticas como marcações, balanços e posicionamentos, entre outras. Na sequência, houve um descontraído recreativo e, por fim, os meio-campistas e os atacantes aperfeiçoaram cruzamentos e finalizações.

Após ter aumentado sua carga de treinos nos últimos dias, Paulinho cumpriu cronograma na parte interna, enquanto Vitor Roque, ainda em transição física, participou das atividades em tempo integral.

Palmeiras e Sporting Cristal-PER duelaram também pela fase de grupos de 2025, com duas vitórias alviverdes (3 a 2 em Lima e 6 a 0 em São Paulo), e de 2013, com um triunfo para cada lado (2 a 1 para o Verdão em São Paulo e 1 a 0 para o rival em Callao). A goleada na partida de volta em 2025, inclusive, aconteceu na única vez em que as equipes se enfrentaram no Estádio Palestra Itália/Allianz Parque em toda a história.

(Colaborou Agência Palmeiras)

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Flaco López e Allan. Técnico: Abel Ferreira

SPORTING CRISTAL: Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Tamara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico. Técnico: Zé Ricardo.

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP);

às 19h (de Brasília)

Juiz: Piero Maza (CHI).