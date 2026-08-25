Palmeiras e Santos iniciam as quartas de final às 21h30
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico paulista abre a disputa por uma vaga nas semifinais da competição nacional.
A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video. O confronto de volta está marcado para 2 de setembro, também às 21h30, na Vila Belmiro. Quem levar a melhor no duelo enfrentará nas semifinais o vencedor de Vasco e Vitória.
O Palmeiras chega às quartas de final depois de eliminar o Fortaleza. A equipe comandada por Abel Ferreira busca manter o bom retrospecto diante do Santos na Copa do Brasil e largar na frente na disputa por uma vaga na próxima fase.
O Santos, por sua vez, avançou após eliminar o Remo. Sob o comando de Cuca, o Peixe tenta surpreender o rival fora de casa e levar uma vantagem para a partida decisiva em seu estádio.
Neymar está relacionado, mas ainda não tem escalação confirmada entre os titulares. Em fevereiro deste ano, Neymar ficou de fora do duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e criticou o campo da equipe paranaense. "Praticar futebol nesse campo é quase impossível", escreveu o jogador nas redes sociais.
Ele também se posicionou sobre o gramado do Atlético-MG após o jogo da última temporada: "Comprovado... sintético é uma m****", disse o atacante. Caso entre em campo contra o Palmeiras, será a primeira vez de Neymar no Nubank Parque, estádio que recebeu uma nova grama sintética em março.
As quartas de final começaram ontem com Cruzeiro x Atlético-MG. Hoje ainda tem Vasco x Vitória. Amanhã, Inter x Grêmio.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Christian Oliva (Gabriel Bontempo) e Barreal; Gabigol e Neymar. Técnico: Cuca.
Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ).